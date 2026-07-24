Današnji horoskop: ribe pričakujte novo poznanstvo, vodnarje bodo navdihnile žive sanje

Oven

Današnji dan boste po vsej verjetnosti doživeli kot izjemno naporen in težak, saj se bosta v vašem znamenju nahajala dva težka planeta. Eden od njiju vas bo silil k akciji, drugi pa vas bo blokiral s strahom. Ta strah poskušajte premagati in zahtevajte tisto, kar mislite, da si zaslužite.

Bik

Danes boste morda videli vse v temnejši luči, kot to dejansko bo. Nezadovoljni ste s položajem, ki ga imate in nimate dovolj motivacije, da bi se borili, saj vas blokira čustvena neizpolnjenost. Ne začenjajte ničesar, če boste delali polovično. Kar ste prevzeli nase, nujno opravite do konca.

Dvojčka

Zadnji čas ste zelo nekomunikativni in čutite, da drugi niso preveč dovzetni do tega. Pogovori vas obremenjujejo in občutek imate, da prihajate v navzkriž z drugimi. Nagnjeni ste k temu, da svoje misli držite zase. Če si boste vzeli nekaj časa samo zase, bo to koristilo tako vam kot vašemu razmerju.

Rak

Počutje bo dobro. Telesno, čustveno in duhovno boste močni ter pripravljeni, da izkoristite svojo notranjo moč. Prav zaradi tega se boste počutili boljše kot kadarkoli. In to boste kazali tudi navzven. Deležni boste ogromno pohval. Naj vam ne bo nerodno, samozavestno jih sprejmite.

Lev

Malo več časa posvetite partnerju in predvsem prijateljem, ki ste jih v zadnjem obdobju kar precej zapostavili. Vaše družabno življenje bo boljše kot prej, komunicirajte in spoznavajte nove ljudi. Če ste samski, še toliko bolj, saj bo to pravi način, da naletite na svojo sorodno dušo.

Devica

Zdelo se vam bo, da vam nekaj leži na duši, pa tega ne boste zmogli povedati najbližjim. Prav je, da razmislite, komu lahko dejansko zaupate. Pogovor in izpoved vam bosta dobro dela. Previdni pa bodite na zdravstvenem področju. Zdravje vas bo namreč prav danes lahko pustilo na cedilu.

Tehtnica

Današnji dan bo prav poseben, saj bo primeren za nova poznanstva in sklepanje novih prijateljstev. Bodite strpni in ne prehitevajte dogajanja. Čutili boste, kako s svojo energijo vplivate na ljudi okoli sebe. Na delovnem mestu ne izgubljajte energije z nepomembnimi stvarmi. Pretehtajte, kaj je zares pomembno.

Škorpijon

Že dopoldan boste občutili krizo. Še vedno se niste naučili, kako načrtovati odlive z bančnega računa. Skrajni čas je, da se naučite, saj se vam drugače ne piše dobro. Naslednjič načrtujte porabo sredstev vnaprej. Dan bo zelo naporen, saj ne čutite več strasti in zagnanosti, kot ste ju nekoč.

Strelec

V tem obdobju boste še posebno intuitivni, optimistični in poduhovljeni. Nad vsem boste naravnost navdušeni in to energijo usmerite tudi v pravkar začete projekte. Vaši odnosi bodo dobri. Povečano razumevanje potreb drugih vas bo naredilo sočutne in pomagali boste tam, kjer boste lahko.

Kozorog

Podpora bližnjih prijateljev in družine bo vašemu življenju povrnila moč, zadali si boste nove cilje. Zakrpajte stare rane in prebrodite življenjske probleme, ki jih imate. Vedno poiščite pozitivno stran situacije, ne negativne. Če boste pozitivni, boste lahko videli osebo, ki vas že dalj časa opazuje.

Vodnar

Žive in čudovite sanje bodo lahko vir navdiha za prihodnje projekte. Nadvse veseli in optimistični boste, navdušenje se bo nadaljevalo. Uspešni boste tako pri karieri kot razmerjih. Vse to pa bo vplivalo na vašo samozavest in počutje. Le pogumno v svet, dobro vam gre.

Ribi

V ljubezni se bodo danes zgodile prve pozitivne spremembe. Če ste samski, boste več pozornosti namenili čustvenim vprašanjem. Pričakujete nov val energije in novo poznanstvo. Vezani ste srečni v razmerju, ki ga imate. Ljubezen vam bo napolnila telo z energijo. Žareli boste od sreče.