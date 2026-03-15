Celjani zdržali pritisk na Bonifiki, Maribor zdaj pred Koprom, Žlogar Primorje vrnil na zmagovito pot

Celjani lahko po zmagi na nedeljskem derbiju 26. kroga 1. SNL v Kopru (1:0) spet malce lažje dihajo. Zdaj imajo na lestvici pred najbližjim zasledovalcem spet sedem točk prednosti, njihov najbližji zasledovalec pa ni več Koper, pač pa Maribor, ki je v soboto v Ljudskem vrtu zanesljivo s 3:0 premagal Muro. V soboto je tri točke vknjižila tudi Olimpija, ki je bila po preobratu z 2:1 boljša od Radomelj. Za konec kroga je Primorje, ki ga po novem vodi Tonči Žlogar, niz štirih porazov končalo z zmago z 2:0 nad Alumunijem.

1. SNL, 25. krog:

Nedelja, 15. marec:

Vrhunec kroga je prinesla nedelja, ko sta se na zelenici koprske Bonifike pomerila vodilno Celje in Koper. Ta se je pod taktirko Zorana Zeljkovića z dvigom forme v spomladanskem delu prvenstva vmešal v boj za naslov, a so se Celjani tokrat rešili. Edini gol na tekmi je v 19. minuti dosegel Darko Hrka, nato pa so gostje zdržali močan pritisk domačih vse do konca. Tik pred sodnikovim zadnjim piskom je rdeč karton dobil domači zvezdnik Josip Iličić, ki bo tako Kanarčkom manjkal na naslednji tekmi 1. SNL.

V tej Celjani zdaj spet vodijo s sedmimi točkami prednosti, na drugo mesto pa se je prebil Maribor. Portugalski strokovnjak Vitor Campelos je na klopi vodilne ekipe tako debitiral z zmago.

Primorje pod Žlogarjem končalo niz porazov

Nadvse pomembna tekma je za konec kroga potekala v Ajdovščini, kjer je Primorje odigralo prvo tekmo po slovesu od Milana Anđelkovića. Ekipo je prvič vodil Tonči Žlogar in se z varovanci po zmagi z 2:0 nad Aluminijem veselil dragocenih točk v boju za obstanek.

Začetek obračuna je sicer pripadel gostom, v sedmi minuti je iz bližine meril Vid Koderman, a ni bil uspešen. Pozneje so pobudo prevzeli domači. Prvič je nevarno zapretil Tilen Klemenčič, ko je v 13. minuti z glavo iz bližine meril tik ob vratnici, deset minut zatem pa je Haris Kadrić s strelom z leve strani sicer premagal Matjaža Rozmana, toda zadetek ni obveljal zaradi prepovednega položaja. Primorje je z 2:0 premagalo Aluminij. Foto: Aleš Fevžer

A terenska premoč domačih je vendarle obrodila sadove; v 37. minuti so Ajdovci pritiskali in večkrat merili na gol tekmecev, ti so se branili, toda ne dovolj uspešno. Nazadnje je odbita žoga prišla do Žana Beširja, ta pa jo je z roba kazenskega prostora z natančnim strelom ob vratnici poslal v mrežo.

Premoč so domači prenesli tudi v drugi polčas. Najprej sta akcijo izpeljala Murillo in Kadrić, a sta se pri strelu medsebojno ovirala. V 49. minuti je bil zelo blizu podvojitvi vodstva Niko Rak, vendar je Rozman žogo po njegovem strelu še preusmeril v kot.

Isti igralec pa je bil še eno priložnost deset minut pozneje. Gostje so pozneje vzpostavili ravnotežje, niso pa bili posebej nevarni. V 65. minuti je Emir Saitoski padel v kazenskem prostoru, gostje so zahtevali najstrožjo kazen, toda niso je dobili. Vse dvome o zmagovalcu pa so domači razblinili v sodnikovem dodatku: po protinapadu je Luka Štor dobro zaposlil Beširja, ki je s leve strani z nekaj metrov še drugič na tekmi premagal Rozmana.

Mariborčani vložili kandidaturo

Vijolični so po sobotni zmagi nad Muro prevzeli vlogo enega glavnih izzivalcev vodilnega Celja. Strateg vijoličnih Feđa Dudić, ki je imel v Ljudskem vrtu na voljo praktično vse nogometaše, zaradi poškodbe bo dlje časa odsoten le Lan Vidmar – je pred spopadom z Muro sicer pozival k previdnosti, a so domači s tekmecem opravili nadvse zanesljivo.

Mariborčani so upravičilo vlogo favorita proti Muri. Foto: Aleš Fevžer

Mariborčani so se po dveh neodločenih izidih v soboto le vrnili na zmagovito pot, ko so vprašanje zmagovalca proti Muri v Ljudskem vrtu razrešili v pičlih desetih minutah. Med 21. in 30. minuto so namreč dosegli vse tri gole, strelci pa so bili Čedomir Bumbić, ki se je v mariborskem dresu med strelce vpisal prvič, Jan Repas in Sheyi Ojo.

Olimpija se je po preobratu v Domžalah veselila zmage. Foto: Aleš Fevžer

Tekma za Laro in njeno rehabilitacijo

Če bi se stvari v naslednjih dneh oziroma tednih odvijale povsem po ljubljanskih željah, bi se lahko v zaključku prvenstva na vrhu lestvice razplamtel tudi četveroboj za naslov. Za kaj takšnega bo Federico Bessone sicer potreboval več konkretnosti in učinkovitosti predvsem v napadu, kjer je na večnem derbiju uspelo proti mariborski obrambi na trenutke višek ustvarjati le Dimitarju Mitrovskemu.

Boj za naslov je v zmajevem gnezdu sicer za zdaj precej oddaljena misel; po izpadu iz pokala je realnost Ljubljančanov takšna, da so pod vprašajem tudi evropske kvalifikacije v prihajajoči sezoni. Najprej se bo zato treba prebiti na prva tri mesta prvoligaške konkurence. Za zdaj ostajajo četrti, so pa danes zaostanek za vodilnimi Celjani zmanjšali na osem točk.

Radomljani so Ljubjančane šokirali že v 26. sekundi tekme. Foto: Aleš Fevžer

Sobotna tekma ob Kamniški Bistrici je imela tudi dobrodelno noto. To je bila tekma za Laro, deklico, ki okreva po boju z levkemijo.

Ljubljančani so po prvem polčasu zaostajali z 0:1, ko so Radomljani povedli že v prvi minuti tekme oziroma po vsega 26 sekundah igre. Domači vratar Samo Pridgar je poslal dolgo žogo na polovico Olimpije, obramba zeleno-belih je povsem zaspala, Jaša Martinčič je tako sam prišel pred vratarja Matevža Vidovška in ga zanesljivo premagal.

Ljubljančani v prvem polčasu nasploh niso blesteli, v drugem pa so le izkoristili dejstvo, da so od 41. minute igrali z igralcem več. Ofenziva jim je uspela, oba gola pa so dosegli s streloma z roba kazenskega prostora, mrežo sta zatresla Dimitar Mitrovski in Antonio Marin.

1. SNL, 25. krog:

Sobota, 14. marec:

Nedelja, 15. marec:

Lestvica