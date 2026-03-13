V Domžalah tekma za deklico, ki po boju z levkemijo spet sanja o nogometu

V Prvi ligi Telemach bosta 26. krog v soboto ob 15. uri odprli ekipi Radomelj in Olimpije, tekma ob Kamniški Bistrici pa bo imela tudi dobrodelno noto. To bo tekma za Laro, deklico, ki okreva po boju z levkemijo.

Dvanajstletna Lara je sicer članica ŽNK Radomlje, a je morala pred časom nogometne zelenice zapustiti in vse moči usmeriti v boj z zahrbtno boleznijo.

"V najtežjih trenutkih njene bolezni smo ji stali ob strani in nanjo nismo pozabili. Zdaj želimo to podporo nadgraditi ter ji pomagati, da naredi še zadnje korake na poti do popolnega okrevanja," so zapisali pri radomeljskem klubu ter dodali, da želijo s sobotno akcijo zbrati 30 tisoč evrov, kar bi Lari omogočilo potrebno rehabilitacijo in vrnitev v aktivno življenje.

Oprema, namenjena njenemu okrevanju, bo kasneje pomagala tudi drugim mladim športnikom pri rehabilitaciji po poškodbah, so še zapisali v Radomljah.

Vsekakor plemenita akcija, ki je še en razlog za ogled sobotnega obračuna v domžalskem športnem parku.