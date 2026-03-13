Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Petek,
13. 3. 2026,
11.10

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Olimpija Radomlje dobrodelna tekma Prva liga Telemach

Petek, 13. 3. 2026, 11.10

1 ura, 13 minut

Tekma za Laro

V Domžalah tekma za deklico, ki po boju z levkemijo spet sanja o nogometu

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Lara, ŽNK Radomlje Medex | Lara je morala začasno zapustiti nogometne zelenice. | Foto ŽNK Radomlje Medex

Lara je morala začasno zapustiti nogometne zelenice.

Foto: ŽNK Radomlje Medex

V Prvi ligi Telemach bosta 26. krog v soboto ob 15. uri odprli ekipi Radomelj in Olimpije, tekma ob Kamniški Bistrici pa bo imela tudi dobrodelno noto. To bo tekma za Laro, deklico, ki okreva po boju z levkemijo.

Agustin Doffo, Olimpija
Sportal Argentinski borec, ki se je zaljubil v Slovenijo in želi tukaj končati kariero

Dvanajstletna Lara je sicer članica ŽNK Radomlje, a je morala pred časom nogometne zelenice zapustiti in vse moči usmeriti v boj z zahrbtno boleznijo.

"V najtežjih trenutkih njene bolezni smo ji stali ob strani in nanjo nismo pozabili. Zdaj želimo to podporo nadgraditi ter ji pomagati, da naredi še zadnje korake na poti do popolnega okrevanja," so zapisali pri radomeljskem klubu ter dodali, da želijo s sobotno akcijo zbrati 30 tisoč evrov, kar bi Lari omogočilo potrebno rehabilitacijo in vrnitev v aktivno življenje.

Oprema, namenjena njenemu okrevanju, bo kasneje pomagala tudi drugim mladim športnikom pri rehabilitaciji po poškodbah, so še zapisali v Radomljah.

Vsekakor plemenita akcija, ki je še en razlog za ogled sobotnega obračuna v domžalskem športnem parku.

Olimpija Maribor
Sportal Olimpijo in Maribor po derbiju v Stožicah doletela ostra kazen
Vitor Campelos
Sportal Celje ima novega trenerja, blamaža v Evropi odnesla Majevskega
Olimpija Radomlje dobrodelna tekma Prva liga Telemach
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.