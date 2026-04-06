Dirka po Flandriji Luka Mezgec Rui Oliveira

Zakaj je Pogačarjev pomočnik pristal v ograjah? Mezgec ima odgovor.

Rui Oliveira | Portugalsi kolesar Rui Oliveira je dirko po Flandriji začel s padcem, a jo je k sreči odnesel brez poškodb. | Foto Guliverimage

Portugalsi kolesar Rui Oliveira je dirko po Flandriji začel s padcem, a jo je k sreči odnesel brez poškodb.

Po tem, ko je portugalski kolesar Rui Oliveira, moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates, včeraj Dirko po Flandriji začel s padcem in pristankom v ograjah že v nevtralni coni na samem startu dirke v Antwerpnu, se je danes izkazalo, da razlog za njegov padec pozna slovenski kolesar Luka Mezgec.

Kot je Luka Mezgec, s 37 leti in 282 dnevi najstarejši kolesar na letošnji Flandriji, pojasnil v video izjavi za svojo ekipo Jayco AlUla, je Rui Oliveira v nevtralni coni pred uradnim začetkom dirke pogledoval v svoj kolesarski računalnik in najverjetneje preverjal navigacijo. Pri tem je v trenutku nepozornosti rahlo zavil v levo, Mezgec, ki je ravno v tistem trenutku pripeljal mimo, pa v desno — kolesi sta se dotaknili in Portugalec je pristal v ograjah.

K sreči se pri tem ni poškodoval in je dirko lahko nadaljeval, tako da vam pri ogledu videoposnetka ni treba imeti slabe vesti. Mezgec je še dodal, da sta s Portugalcem v stiku preko sporočil, in da med njima ni hude krvi.

