Ameriški predsednik Donald Trump je danes dejal, da ameriška operacija v Iranu poteka dobro, namignil pa tudi, da bi ZDA že v torek lahko izvedle nove uničujoče napade na Iran. "Vso državo bi lahko pokončali v eni noči in ta noč bi lahko bila jutrišnja," je povedal na novinarski konferenci v Beli hiši.

"Če ne sklenete dogovora, vas čaka pekel"

Ameriški predsednik je pred tem na tradicionalni velikonočni prireditvi za otroke v Beli hiši dejal, da je rok, ki ga je postavil Iranu za sklenitev mirovnega sporazuma, dokončen. Ocenil je še, da je predlog za končanje vojne, ki ga je danes posredoval Iran, pomemben, a da ni dovolj dober.

Vse o dogajanju v vojni v Iranu na enem mestu

Trump je v soboto zagrozil Iranu in zapisal, da ima 48 ur časa za sklenitev dogovora o odprtju Hormuške ožine, sicer se bo nad njim razbesnel pekel. V nedeljo pa je na družbenem omrežju Truth Social rok Iranu za odprtje Hormuške ožine podaljšal še za 24 ur, do torka zvečer po ameriškem času oziroma do srede do 2. ure po srednjeevropskem.

Na današnji novinarski konferenci je ponovil grožnjo, da Iran po izteku njegovega ultimata "ne bo več imel mostov" in elektrarn. "Kamena doba, ja" je parafraziral še svoje opozorilo izpred nekaj dni, da bo Iran vrnil v kameno dobo.

Glede mirovnega sporazuma z Iranom je ameriški predsednik poudaril, da ga strani morata doseči in da mora biti sprejemljiv zanj. "Del tega sporazuma je tudi to, da želimo prost pretok nafte," je izpostavil.

Ameriški minister za obrambo Pete Hegseth pa je napovedal, da bo današnji dan prinesel največje število napadov na Iran od začetka vojne. V torek bodo napadi še silovitejši, je opozoril.

Trump o reševalni akciji dveh vojakov

Na današnji novinarski konferenci je Trump tudi pohvalil reševalno akcijo ameriških vojakov, ki ju je v petek sestrelil Iran nad svojim ozemljem. Prvega člana posadke sestreljenega lovca F-15 so rešili kmalu, drugega pa v nedeljo po dvodnevni operaciji. Našli so ga huje poškodovanega v gorah na jugozahodu Irana. Po Trumpovih besedah v operaciji, ki jo je označil za zgodovinsko, ni bilo ameriških žrtev.

Donald Trump Iranu grozi s peklom. Foto: Reuters

Povedal je, da države običajno ne skušajo izvesti podobnih misij, da pa so v tej sodelovali "izjemno nadarjeni ljudje". "Imeli smo tudi malo sreče," je dodal.

"Nikogar ne bomo pustili samega, prišli bomo po vas," je Trump obljubil vojakom, ki bi se znašli v težavah. To sta na novinarski konferenci ponovila tudi Hegseth in direktor obveščevalne agencije Cia John Ratcliffe.

Operacijo je označil za zgodovinsko in povedal, da je v njej sodelovalo več kot 170 letal.

Mediju grozi z zaporom

Neimenovanemu mediju pa je zagrozil z zaporom, če ne bo izdal svojega vira, ki je razkril informacije o sestreljenem vojaškem pilotu. "Obrnili se bomo na medijsko podjetje, ki je to objavilo, in jim bomo rekli: Nacionalna varnost. Izročite ga ali pa greste v zapor," je dejal. Po njegovih besedah je zaradi uhajanja informacij operacija iskanja pogrešanega vojaka postala še težja, reševalna operacija pa je bila izpostavljena velikemu tveganju.

Ta izjava bo verjetno vzbudila zaskrbljenost med ameriškimi novinarji, ki so v preteklosti Trumpu očitali, da skuša omejiti svobodo tiska. Trump to zanika.

Spet kritičen do zveze Nato

Trump se je odzval tudi na kritike načrta za vojaško operacijo v Iranu, češ da ni bila dobro pripravljena. "Vse smo skrbno premislili," je zagotovil. Dodal je, da podrobnosti pač ni delil z mediji.

Na vprašanje o tem, kakšen vpliv bodo imeli ameriški napadi na civilno infrastrukturo v Iranu, pa je dejal, da so Iranci "pripravljeni trpeti za svobodo". Po njegovih besedah so ZDA prestregle številne komunikacije, ki naj bi kazale, da iranski prebivalci pozivajo k nadaljnjim napadom na režim v Teheranu.

Ameriški predsednik je bil znova kritičen tudi do zveze Nato, ki jo je označil za papirnatega tigra. "Pa ne gre samo za Nato, niso nam pomagali niti Japonska, Južna Koreja in Avstralija," je dodal. Omenil je tudi svoje ozemeljske zahteve do Grenlandije in dejal, da jih bo ponovil tudi na srečanju z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem, ko bo ta v sredo na obisku v Washingtonu.