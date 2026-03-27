Za kar 1,5 milijona evrov je nenačrtovano bogatejša občina Destrnik, od koder prihaja srečni dobitnik igre Eurojackpot , ki je srečko v začetku marca vplačal na Ptuju in s tem postal bogatejši za deset milijonov evrov, poročajo Slovenske novice. S tem denarjem bodo v občini lažje načrtovali nove lokalne projekte in investicije.

Kot poroča časnik, je novi milijonar z Destrnika na svoj račun prejel 8,5 milijona evrov, občina pa bo z naslova davka na dobitke od iger na srečo prejela 1,5 milijona evrov.

"Sredstva bomo namenili premišljeno in odgovorno, v korist celotne lokalne skupnosti. O konkretni razporeditvi bomo odločali v okviru priprave naslednjega rebalansa proračuna, kjer bomo upoštevali ključne razvojne potrebe občine," je ob novici povedala županja Destrnika Vlasta Tetičkovič Toplak.