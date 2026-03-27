Sa. B., STA

Petek,
27. 3. 2026,
16.27

Občina Destrnik bogatejša za 1,5 milijona evrov

Igra na srečo Eurojackpot, milijonar | Novi milijonar z Destrnika je po zmagi v igri Eurojackpot na svoj račun prejel 8,5 milijona evrov. | Foto Shutterstock

Novi milijonar z Destrnika je po zmagi v igri Eurojackpot na svoj račun prejel 8,5 milijona evrov.

Za kar 1,5 milijona evrov je nenačrtovano bogatejša občina Destrnik, od koder prihaja srečni dobitnik igre Eurojackpot, ki je srečko v začetku marca vplačal na Ptuju in s tem postal bogatejši za deset milijonov evrov, poročajo Slovenske novice. S tem denarjem bodo v občini lažje načrtovali nove lokalne projekte in investicije.

Kot poroča časnik, je novi milijonar z Destrnika na svoj račun prejel 8,5 milijona evrov, občina pa bo z naslova davka na dobitke od iger na srečo prejela 1,5 milijona evrov.

"Sredstva bomo namenili premišljeno in odgovorno, v korist celotne lokalne skupnosti. O konkretni razporeditvi bomo odločali v okviru priprave naslednjega rebalansa proračuna, kjer bomo upoštevali ključne razvojne potrebe občine," je ob novici povedala županja Destrnika Vlasta Tetičkovič Toplak.

Eurojackpot
Novice Eurojackpot: noro, Slovenija ima spet novega milijonarja!
Eurojackpot, loterija
Novice Srečnež s Koroške zadel 220 tisočakov
Igra na srečo Eurojackpot, milijonar
Novice Dobitnik zgodovinskega Eurojackpota vpleten v ogromen škandal
davek denar Eurojackpot
