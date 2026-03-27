Veter poškodoval tudi rojstno hišo Franceta Prešerna #foto

Močan veter, ki od četrtka dopoldne pustoši po vsej državi, najhuje pa je v severnem delu, kjer velja rdeče vremensko opozorilo, ni prizanesel niti rojstni hiši našega največjega pesnika Franceta Prešerna v Vrbi. Posledice nastale škode v tamkajšnji vasi Zabreznica je v objektiv ujela Siolova fotografinja.

Da bo Prešernova rojstna hiša v Vrbi do torka, 31. marca, zaprta, so v četrtek sporočili na profilu Visit Žirovnica na družbenem omrežju Facebook. Opozorili so, da na območju piha močan veter, zaradi varnosti pa je zadrževanje v okolici objekta prepovedano. "Prosimo za razumevanje in upoštevanje varnostnih priporočil," so še pozvali.

Oglejte si škodo, ki je nastala na Prešernovi rojstni hiši in v okolici: