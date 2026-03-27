Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

27. 3. 2026,
16.09

39 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
posledice škoda veter Vrba Žirovnica France Prešeren

Petek, 27. 3. 2026, 16.09

39 minut

Veter poškodoval tudi rojstno hišo Franceta Prešerna #foto

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Veter Vrba, Zabreznica | Prešernova rojstna hiša bo do konca marca zaprta. | Foto Ana Kovač

Prešernova rojstna hiša bo do konca marca zaprta.

Foto: Ana Kovač

Močan veter, ki od četrtka dopoldne pustoši po vsej državi, najhuje pa je v severnem delu, kjer velja rdeče vremensko opozorilo, ni prizanesel niti rojstni hiši našega največjega pesnika Franceta Prešerna v Vrbi. Posledice nastale škode v tamkajšnji vasi Zabreznica je v objektiv ujela Siolova fotografinja.

Da bo Prešernova rojstna hiša v Vrbi do torka, 31. marca, zaprta, so v četrtek sporočili na profilu Visit Žirovnica na družbenem omrežju Facebook. Opozorili so, da na območju piha močan veter, zaradi varnosti pa je zadrževanje v okolici objekta prepovedano. "Prosimo za razumevanje in upoštevanje varnostnih priporočil," so še pozvali.

Na Siolu razmere ves čas spremljamo v živo:

15.40 Veter severni Primorski ni prizanesel: največja škoda na podjetju TKK Srpenica #foto​​​​​​​
13.43 Grozljive posledice: na Gorenjskem poškodovanih vsaj 650 stanovanjskih objektov #foto
13.21 Vetrolom poškodoval vrtec v Škalah pri Velenju
12.43 Na jugovzhodu Slovenije in v Posavju se vremenske razmere umirjajo
11.00 Orkanski sunki na Hrvaškem. Ob tem potres na Sljemenu, kjer je obtičalo več otrok. #foto
10.55 Močan veter kroji tudi letalski promet na Brniku
9.37 Izredne vetrovne razmere: Arso in civilna zaščita z najnovejšimi informacijami #video
9.17 Na jugovzhodu Slovenije sneži, na cestah vse razpoložljive plužno-posipne enote 
8.55 Aktivirana civilna zaščita, na Gorenjskem zaprli šole v šestih občinah #foto
8.36 Divja noč: sunki vetra tudi 154 kilometrov na uro #foto
7.36 Silovit veter ohromil dele Slovenije, brez elektrike okoli 24 tisoč ljudi #video

Oglejte si škodo, ki je nastala na Prešernovi rojstni hiši in v okolici:

Vetrolom gozdovi
posledice škoda veter Vrba Žirovnica France Prešeren
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

