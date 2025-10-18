Iskrena izpoved svetovne prvakinje o duševnih bojih, ki so zaznamovali njen tretji naslov

Triindvajsetletna nizozemska kolesarka Fem van Empel, trikratna zaporedna svetovna prvakinja v ciklokrosu in članica kolesarske ekipe Visma | Lease a Bike je le nekaj tednov po osvojitvi zadnjega naslova sporočila, da se umika za nedoločen čas. Za najdominantnejšo kolesarko v ženskem ciklokrosu je bila to nepričakovana, a – kot zdaj priznava – že dolgo dozorela odločitev.

"Po tretjem naslovu svetovne prvakinje v resnici nisem več uživala," je iskreno priznala v pogovoru za Het Nieuwsblad. "Ljudje niso vedeli, da sem prenehala čutiti veselje do športa. Zaradi lastnega perfekcionizma sem izgubila samo sebe."

Odkar je leta 2022 začela dominirati v svetu ciklokrosa, je Van Empel spremenila podobo tega športa. Trije zaporedni svetovni naslovi, trije evropski in skoraj 60 zmag v pičlih treh sezonah so rezultati, ki jo postavljajo ob bok največjim v zgodovini. A za na videz popolnimi uspehi se je kopičil občutek praznine, poroča belgijski časnik.

Foto: Reuters

Bolj športnica kot človek

"Zaradi svojega perfekcionizma sem se osredotočila samo na tisto, v čemer sem bila dobra. Do potankosti sem želela imeti vse popolno – treninge, prehrano, počitek. Če česa nisem naredila brezhibno, sem dvomila, ali sem pripravljena. Danes vem, da je bilo to nesmiselno. Bila sem bolj športnica kot človek," priznava.

Ko je leta 2023 slavila v Hoogerheideju, bi moral to biti trenutek največjega zadoščenja. Namesto tega se je začela kriza identitete. "Z ramen mi je padlo ogromno breme, a že naslednji dan sem se vprašala – in zdaj kaj? Še naprej sem zmagovala, a po vsaki zmagi je prišel ponedeljek in z njim nov cilj."

Foto: Guliverimage

Tek in dolgi sprehodi

Spomladi 2025 je začutila, da tako ne gre več. Sestala se je z vodstvom ekipe Team Visma | Lease a Bike in odkrito povedala, da ne more nadaljevati po starem. "Po sestanku sem si privoščila sladoled, prvič po zelo dolgem času. Nikoli si tega nisem dovolila," se spominja. "Takrat sem kolo postavila na stran. Začela sem teči, hodila sem na dolge sprehode s stricem – včasih po 30 kilometrov. Delala sem to, kar sem začutila, da mi paše."

V mesecih brez kolesarjenja je ponovno odkrila življenje zunaj športa – pekla je, vrtnarila in se pogovarjala z drugimi športniki, ki so se soočali s podobnimi težavami. "Ljudje okoli mene so hitro opazili, da sem postala bolj odprta, bolj družabna. Ugotovila sem, da moram ostati zvesta sama sebi. Začela sem se spraševati, kaj me v resnici veseli."

Foto: Guliverimage

Vrnitev na kolo za ciklokros

Še vedno je med dejavnostmi, ki jo veselijo, tudi ciklokros, zato se je odločila, da se v prihodnji sezoni vrne, a da to stori z drugačnim pogledom. "Ciklokros je raznolik in zahteven, na dirkah pa je družinsko vzdušje. To je svet, kjer se počutim domače. Trenutno mi ni treba dokazovati, kaj lahko dosežem na cesti," pravi.

Tudi pritisk okolice zdaj sprejema z več distance. "To delaš zase in za nikogar drugega. Ljudje radi sodijo, a ne vedo, kako močno lahko njihove besede vplivajo na mladega športnika. Po svetovnem naslovu dobiš na stotine čestitk, a ravno tiste tri, ki pravijo, da si ga ne zaslužiš, ostanejo s tabo," je bila iskrena mlada šampionka, ki je odločena, da bo februarja 2026 v Hultsu branila svoj naslov svetovne prvakinje.

"Če bi zdaj končala kariero, bi bila lahko zadovoljna – a nisem še končala. To zimo želim uživati v mavrični majici, to je nekaj, kar mi je v preteklosti manjkalo. Še vedno sem dovolj tekmovalna, da želim zmagati, a po dirki si želim znati tudi odpočiti."

Njena iskrenost razkriva redno viden vpogled v duševne stiske športnikov, ki živijo v svetu stalnih pričakovanj in pritiska. O podobnih bremenih sta večkrat spregovorila tudi Janja Garnbret in Tadej Pogačar.

