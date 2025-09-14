Zgražanje nad izjavo znanega voditelja: to bi naredil z brezdomci

Del ameriške javnosti so močno razburile besede, ki jih je v nedavni oddaji na konservativni televiziji Fox News, najbolj gledanem novičarskem televizijskem programu v ZDA, izrekel voditelj in politični komentator Brian Kilmeade. Predlagal je namreč, da bi lahko brezdomce z duševnimi težavami, ki zavračajo ponujeno pomoč, preprosto pobili s smrtonosnimi injekcijami.

Med sredino oddajo na televiziji Fox News so voditelji Ainsley Earhardt, Lawrence Jones in Brian Kilmeade razpravljali o nedavnem brutalnem umoru ukrajinske begunke Irine Zarucke, ki ji je na vlaku mestne železnice v Severni Karolini življenje z nožem vzel glavni osumljenec, 34-letni Decarlos Brown mlajši.

Televizijski voditelji so se strinjali, da bi morale ameriške oblasti osumljenca, ki je imel za sabo že več kaznivih dejanj in diagnosticirane težave z duševnim zdravjem, že zdavnaj umakniti z ulic oziroma ga premestiti v ustrezno institucijo.

Ali vzameš pomoč, ki ti jo ponujamo, ali pa greš v zapor

Lawrence Brown je nato dejal, da je bil to samo en primer in da je takšnih primerov po državi ogromno. Po njegovih besedah so ZDA za reševanje problematike brezdomcev in naslavljanje krize mentalnega zdravja med brezdomci zapravile že milijarde dolarjev, a nekateri pomoči preprosto nočejo vzeti oziroma si je ne poiščejo, čeprav jim je na voljo.

Menil je, da bi morale ameriške oblasti brezdomcem postaviti ultimat. "Ne moreš jim dati izbire. Ali boš vzel pomoč in razpoložljiva sredstva, ki ti jih ponujamo, ali pa greš v zapor. Tako mora biti od zdaj naprej."

Brian Kilmeade endorses euthanizing homeless people: "Involuntary lethal injection, or something. Just kill them." pic.twitter.com/on5NMereZQ — Aaron Rupar (@atrupar) September 13, 2025

"Kaj pa, hmm, smrtonosna injekcija?"

Nato se je oglasil Brian Kilmeade. "Ali pa, hmmm, neprostovoljna smrtonosna injekcija ali nekaj takega? Samo pobiješ jih."

"Brian, zakaj je sploh moralo priti do tega?" se je na njegove besede odzvala Ainsley Earhardt. "Ne volimo pravih ljudi," je sklenil Kilmeade. Razprava je nato zašla v drugo smer.

Eni mu očitajo, da je nacist, drugi ga branijo, da je bila njegova izjava vzeta iz konteksta

Na družbenih omrežjih, predvsem na platformi X, nekdanjem Twitterju, se po objavi videoposnetka izjave Briana Kilmeada o neprostovoljni smrtonosni injekciji vrstijo obtožbe, da predlaga izvajanje serijskih usmrtitev brezdomcev in duševnih bolnikov v slogu programa Aktion T4 v nacistični Nemčiji, množičnega umora invalidov in ljudi z duševnimi težavami med letoma 1939 in 1945.

Fox News mnogi tudi pozivajo, naj zaradi neprimerne izjave nemudoma odpusti Kilmeada in naj se zgledujejo po televiziji MSNBC, ki je ta teden odpustila političnega analitika Matthewa Dowda. Ta je sredin umor konservativnega mnenjskega voditelja Charlieja Kirka pospremil z besedami, da je Kirk s svojimi razdiralnimi besedami sejal sovraštvo, to pa je vodilo do sovražnega dejanja.

Njegovi zagovorniki medtem trdijo, da kritiki izjavo Kilmeada jemljejo iz konteksta in da je v resnici – čeprav je rekel "samo pobiješ jih" – govoril samo o glavnem osumljencu za umor ukrajinske begunke Zarucke.