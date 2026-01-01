"Z današnjim dnem Kolesarskega kluba Adria Mobil ni več, postali smo Kolesarski klub Novo mesto," so preko družbenih omrežij sporočili nosilci novomeškega kolesarstva.

Podjetju Adrii, novomeškemu proizvajalcu vozil za prosti čas, avtodomov in prikolic, ki se je letos umaknilo iz sponzorskega sodelovanja, so se zahvalili za 20 let podpore (2005-2025) in zaupanja. "Skupaj smo dosegli veliko izjemnih uspehov in odličnih zgodb, ki so odmevale po vsem svetu. Kolesarji se nikoli ne predamo, začenjamo na novo, prepričani, da bomo še naprej uspešni," so sklenili zapis.

Članska ekipa je pod imenom Adria Mobil zadnjič nastopila oktobra lani na Dirki po Hrvaški. Kdo bo nov glavni pokrovitelj ekipe in kako se bo imenovala, za zdaj še ni znano.

Direktor novomeškega kolesarskega kluba Bogdan Fink je lani v pogovoru za Sportal pojasnil, da kar zadeva delo z mladinci in dečki, za leto 2026 ne bo večjih sprememb, bo pa treba delati premike ali celo korake nazaj pri članski ekipi. "Upam sicer, da to ne bo potrebno," je dejal oktobra lani.

Barve Adrie Mobil sta v preteklosti zastopala tudi Domen Novak in Primož Roglič. Foto: Vid Ponikvar

Pri Adrii Mobil so se kalili številni kolesarji, ki so pozneje krojili razplet tudi na največjih dirkah. Med njimi velja omeniti Primoža Rogliča, ki se je razvil v enega najbolj uspešnih kolesarjev sodobnega časa, Janija Brajkoviča, Simona Špilaka, Jakoba Omrzela, ki je že pri 19 letih konkurenčen izkušenim kolesarjem v članski konkurenci, Domna Novaka, izjemnega pomočnika Tadeja Pogačarja, Anžeta Ravbarja, evropskega mladinskega prvaka med mladince, Žaka Eržena, Tilna Finkšta, in še bi lahko naštevali.

Od ekipe se je pred dnevi poslovil tudi glavni športni direktor ekipe Marko Kump.

