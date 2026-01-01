Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
1. 1. 2026,
12.12

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Bogdan Fink Kolesarski klub Novo mesto Adria Mobil

Četrtek, 1. 1. 2026, 12.12

16 minut

Kolesarski klub Novo mesto

Konec Adrie Mobil? Klub iz Novega mesta z novo identiteto.

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Primož Roglič | Foto Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

"Z današnjim dnem Kolesarskega kluba Adria Mobil ni več, postali smo Kolesarski klub Novo mesto," so preko družbenih omrežij sporočili nosilci novomeškega kolesarstva.

Podjetju Adrii, novomeškemu proizvajalcu vozil za prosti čas, avtodomov in prikolic, ki se je letos umaknilo iz sponzorskega sodelovanja, so se zahvalili za 20 let podpore (2005-2025) in zaupanja. "Skupaj smo dosegli veliko izjemnih uspehov in odličnih zgodb, ki so odmevale po vsem svetu. Kolesarji se nikoli ne predamo, začenjamo na novo, prepričani, da bomo še naprej uspešni," so sklenili zapis. 

Članska ekipa je pod imenom Adria Mobil zadnjič nastopila oktobra lani na Dirki po Hrvaški. Kdo bo nov glavni pokrovitelj ekipe in kako se bo imenovala, za zdaj še ni znano. 

Direktor novomeškega kolesarskega kluba Bogdan Fink je lani v pogovoru za Sportal pojasnil, da kar zadeva delo z mladinci in dečki, za leto 2026 ne bo večjih sprememb, bo pa treba delati premike ali celo korake nazaj pri članski ekipi. "Upam sicer, da to ne bo potrebno," je dejal oktobra lani.

Trška gora, Dirka po Sloveniji 2025
Sportal Dirka po Sloveniji 2026 spet v poznejšem terminu

Barve Adrie Mobil sta v preteklosti zastopala tudi Domen Novak in Primož Roglič. | Foto: Vid Ponikvar Barve Adrie Mobil sta v preteklosti zastopala tudi Domen Novak in Primož Roglič. Foto: Vid Ponikvar

Pri Adrii Mobil so se kalili številni kolesarji, ki so pozneje krojili razplet tudi na največjih dirkah. Med njimi velja omeniti Primoža Rogliča, ki se je razvil v enega najbolj uspešnih kolesarjev sodobnega časa, Janija Brajkoviča, Simona Špilaka, Jakoba Omrzela, ki je že pri 19 letih konkurenčen izkušenim kolesarjem v članski konkurenci, Domna Novaka, izjemnega pomočnika Tadeja Pogačarja, Anžeta Ravbarja, evropskega mladinskega prvaka med mladince, Žaka Eržena, Tilna Finkšta, in še bi lahko naštevali. 

Od ekipe se je pred dnevi poslovil tudi glavni športni direktor ekipe Marko Kump.

Preberite še:

Tilen Finkšt
Sportal Tilen Finkšt stopnico višje: Vsak si želi narediti preskok in sam sem te priložnosti zelo vesel
Adria Mobil, Novo mesto, kolesarska ekipa za sezono 2024
Sportal Adria se umika iz novomeškega kolesarskega kluba
Bogdan Fink Kolesarski klub Novo mesto Adria Mobil
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.