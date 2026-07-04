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Avtorji:
Ž. L., Š. L.

Sobota,
4. 7. 2026,
6.00

Osveženo pred

52 minut

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angleška nogometna reprezentanca Mehiška nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Sobota, 4. 7. 2026, 6.00

52 minut

Tekma Mehika – Anglija prestavljena?

Neurje ogroža spektakel na SP: Fifa razmišljala celo o veliki spremembi

Avtorji:
Ž. L., Š. L.

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Harry Kane | Tekma med Anglijo in Mehiko bo ostala v prvotnem terminu. | Foto Guliverimage

Tekma med Anglijo in Mehiko bo ostala v prvotnem terminu.

Foto: Guliverimage

Močne nevihte, ki jih za konec tedna napovedujejo v Ciudad de Mexicu, bi lahko močno posegle v razpored svetovnega prvenstva. Fifa je celo razmišljala, da bi tekmo osmine finala med Mehiko in Anglijo na stadionu Azteca začeli kar šest ur prej, kar bi namesto nočnega prenosa prineslo večerni termin za milijone angleških navijačev, a se to ne bo zgodilo, saj je tekma ostala na prvotni uri in bo odigrana v noči na ponedeljek ob 2. uri zjutraj. Nekatere šole na Otoku so zaradi tekme in ogleda prestavile ponedeljkov začetek pouka na malce kasnejšo uro.

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Dvoboj osmine finala med Mehiko in Anglijo kljub številnim polemikam in razmišljanju ostaja v istem terminu v noči z nedelje na ponedeljek ob 2. uri po slovenskem oziroma ob 1. uri po britanskem času. Zaradi napovedanih močnih neviht, obilnega deževja in nevarnosti poplav je Fifa skupaj z organizatorji namreč preučevala možnost, da bi začetek prestavili za šest ur, na nedeljo ob 20. uri po slovenskem oziroma ob 19. uri po britanskem času.

Takšna sprememba bi bila dobrodošla predvsem za angleške navijače. Namesto da bi eno najbolj pričakovanih tekem osmine finala spremljali sredi noči, bi Angleži za svoje ljubljence navijali v idealnem večernem terminu, a se to ne bo zgodilo. Zaradi termina tekma so nekatere osnovne in srednje šole na območjih, kot so London, Salford, Midlands in County Durham, za BBC povedale, da bodo odprtje šolskih klopi v ponedeljek prestavili na približno 10. uro, ravnatelji pa trdijo, da bo to staršem zmanjšalo pritisk. Tudi selektor angleške reprezentance Thomas Tuchel je šole pozval, naj tistim, ki želijo ostati pokonci pozno, to omogočijo, rekoč "naj gledajo".

Angleški navijači nestrpno pričakujejo obračun z Mehiko. | Foto: Reuters Angleški navijači nestrpno pričakujejo obračun z Mehiko. Foto: Reuters

To ne bi bil prvi poseg v razpored tekem na letošnjem svetovnem prvenstvu. Začetek tekme med Mehiko in Ekvadorjem v šestnajstini finala so zaradi močnega deževja že prestavili za eno uro.

Rashford: Pripravljeni smo na vse

Dokončno odločitev, da tekma ne bo predstavljena so sprejeli v noči na soboto, potem ko so dolgo potekali pogovori med Fifo, lokalnimi oblastmi in organizatorji.

Morebitno spremembo termina je že prej komentiral tudi angleški reprezentant Marcus Rashford. "Način priprave na tekmo mora ostati enak. Moramo biti osredotočeni in pripravljeni na vse," pravi napadalec Manchester Uniteda, ki je minulo sezono kot posojen nogometaš preživel pri Barceloni. 

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