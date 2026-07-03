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Avtor:
Ž. L.

Petek,
3. 7. 2026,
17.46

Osveženo pred

38 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Egipt Avstralija

Petek, 3. 7. 2026, 17.46

38 minut

Množično prerivanje v hotelu

Kaos pred tekmo Egipta: policist napadel člana reprezentance #video

Avtor:
Ž. L.

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Egipt, Ibrahim Hassan, policist, SP 2026 | Ibrahim Hassan, direktor reprezentance Egipta, se je zapletel v obračun s policistom. | Foto Posnetek zaslona

Ibrahim Hassan, direktor reprezentance Egipta, se je zapletel v obračun s policistom.

Foto: Posnetek zaslona

Egipt in Avstralija se bosta nocoj v Arlingtonu pomerila za eno zadnjih mest v osmini finala nogometnega svetovnega prvenstva. Zadnje priprave faraonov je zmotil incident v reprezentančnem hotelu, spor med policistom in direktorjem izbrane vrste Egipta pa je pripeljal do množičnega prerivanja.

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Na družbenih omrežjih se je hitro razširil videoposnetek incidenta. Na njem je videti, kako se nekdanji egiptovski reprezentant, danes pa direktor reprezentance Ibrahim Hassan v hotelskem preddverju približa nogometašu Aston Ville Trezeguetu, ki je uslišal željo vztrajnega mladeniča, ki je v hotelu čakal na avtogram in fotografijo.

Do Hassana v naslednjem trenutku pristopi policist in ga odrine. Situacijo je neuspešno skušal rešiti tudi Trezeguet, v nekaj trenutkih pa se je v hotelu med preostalimi člani reprezentančnega štaba in policisti razplamtelo množično prerivanje. Celoten incident je trajal približno pol minute.

Različni zgodbi zveze in policije

Egiptovska nogometna zveza je po dogodku v izjavi za javnost zatrdila, da se je spor zgodil, ko je varnostnik odrinil egiptovskega otroka, ki se je želel fotografirati z reprezentanti. Po njihovih navedbah je Ibrahim Hassan posredoval, da bi zaščitil otroka, nato se je zgodil kratek spor s policistom. Ob tem poudarjajo, da se razmere niso stopnjevale v fizični obračun in so jih hitro umirili.

Oglasila se je tudi policija v Dallasu. Sporočili so, da so jih hotelski varnostniki poklicali zaradi osebe brez ustreznih akreditacij, ki naj bi skušala dostopati do območja, namenjenega reprezentanci. Dodali so, da je bil spor hitro rešen na kraju dogodka in da nadaljnji ukrepi niso bili potrebni.

Dogodek vsaj deloma meče senco na večerni obračun Egipta in Avstralije, saj številni kritiki znova opozarjajo, da so si gostitelji privoščili preveč varnostnih zapletov za dogodek, kakršen je svetovno prvenstvo.

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