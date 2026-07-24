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30. oktobra letos zaprtje tovarne v Douvrinu
Stellantis po 57 letih zapira eno najpomembnejših tovarn motorjev
Po 57 letih delovanja bo Stellantis konec oktobra zaprl tovarno v francoskem Douvrinu. V njej so izdelali več deset milijonov motorjev, med njimi tudi razvpite trivaljnike 1.2 puretech.
Po 57 letih delovanja bo 30. oktobra letos vrata zaprla tovarna La Française de Mécanique v francoskem Douvrinu, ena najpomembnejših avtomobilskih tovarn motorjev v Franciji. V njej so izdelali več deset milijonov motorjev za Peugeot, Citroën, Renault in druge znamke, največ pozornosti pa je v zadnjih letih pritegnil trivaljni motor 1.2 puretech, ki je zaradi težav z zanesljivostjo postal ena večjih tehničnih afer koncerna Stellantis.
Izdelali so tudi motor za futuristični delorean za film Nazaj v prihodnost
Tovarna je začela delovati leta 1969 kot skupni projekt Peugeota in Renaulta. V desetletjih delovanja so tam izdelovali številne pomembne motorje francoske avtomobilske industrije – od motorjev družine X za modele peugeot 104, 205 in renault 14 do znamenitega šestvaljnika PRV, ki je poganjal tudi legendarni delorean iz filma Nazaj v prihodnost. Leta 2012 se je proizvodnja usmerila v trivaljni bencinski motor EB 1.2, bolj znan pod tržnim imenom PureTech.
Prav prva generacija tega motorja z zobatim jermenom v oljni kopeli je povzročila največ težav. Lastniki so poročali o povečani porabi olja in številnih okvarah, zaradi katerih je moral Stellantis pozneje večkrat tehnično posodobiti motor in razširiti garancijske programe.
Novo Stellantisovo poslopje za proizvodnjo baterij
Namesto motorjev bodo izdelovali baterije
Zaprtje tovarne ima dva ključna razloga. Naslednika motorja PureTech ne bodo izdelovali v Douvrinu, temveč v Stellantisovi tovarni Trémery pri Metzu. Poleg tega se območje okoli Douvrina vse bolj usmerja v proizvodnjo baterij. V neposredni bližini že deluje gigatovarna podjetja ACC, ki izdeluje baterije za električna peugeota e-3008 in e-5008, zato bi lahko nekdanjo motorno proizvodnjo v prihodnje preusmerili v baterijsko industrijo.
Stellantis navaja, da je večino zaposlenih že prerazporedil na nova delovna mesta, predvsem v sosednjo tovarno baterij in druge obrate skupine. Kljub temu prihodnost približno stotih zaposlenih še ostaja odprta in bo odvisna tudi od njihove prekvalifikacije za delo v proizvodnji baterij.
Zaprtje tovarne pa še ne pomeni konca motorja PureTech. Njegova proizvodnja se nadaljuje v poljskem Tychyju, kjer bodo motor še nekaj let izdelovali predvsem za trge zunaj zahodne Evrope. Zaprtje Douvrina zato predstavlja predvsem simbolični konec pomembnega poglavja francoske avtomobilske industrije.