Stellantis po 57 letih zapira eno najpomembnejših tovarn motorjev

Po 57 letih delovanja bo Stellantis konec oktobra zaprl tovarno v francoskem Douvrinu. V njej so izdelali več deset milijonov motorjev, med njimi tudi razvpite trivaljnike 1.2 puretech.

Po 57 letih delovanja bo 30. oktobra letos vrata zaprla tovarna La Française de Mécanique v francoskem Douvrinu, ena najpomembnejših avtomobilskih tovarn motorjev v Franciji. V njej so izdelali več deset milijonov motorjev za Peugeot, Citroën, Renault in druge znamke, največ pozornosti pa je v zadnjih letih pritegnil trivaljni motor 1.2 puretech, ki je zaradi težav z zanesljivostjo postal ena večjih tehničnih afer koncerna Stellantis.

Izdelali so tudi motor za futuristični delorean za film Nazaj v prihodnost

Tovarna je začela delovati leta 1969 kot skupni projekt Peugeota in Renaulta. V desetletjih delovanja so tam izdelovali številne pomembne motorje francoske avtomobilske industrije – od motorjev družine X za modele peugeot 104, 205 in renault 14 do znamenitega šestvaljnika PRV, ki je poganjal tudi legendarni delorean iz filma Nazaj v prihodnost. Leta 2012 se je proizvodnja usmerila v trivaljni bencinski motor EB 1.2, bolj znan pod tržnim imenom PureTech.

Prav prva generacija tega motorja z zobatim jermenom v oljni kopeli je povzročila največ težav. Lastniki so poročali o povečani porabi olja in številnih okvarah, zaradi katerih je moral Stellantis pozneje večkrat tehnično posodobiti motor in razširiti garancijske programe.

Novo Stellantisovo poslopje za proizvodnjo baterij Foto: Stellantis

Namesto motorjev bodo izdelovali baterije

Zaprtje tovarne ima dva ključna razloga. Naslednika motorja PureTech ne bodo izdelovali v Douvrinu, temveč v Stellantisovi tovarni Trémery pri Metzu. Poleg tega se območje okoli Douvrina vse bolj usmerja v proizvodnjo baterij. V neposredni bližini že deluje gigatovarna podjetja ACC, ki izdeluje baterije za električna peugeota e-3008 in e-5008, zato bi lahko nekdanjo motorno proizvodnjo v prihodnje preusmerili v baterijsko industrijo.

Stellantis navaja, da je večino zaposlenih že prerazporedil na nova delovna mesta, predvsem v sosednjo tovarno baterij in druge obrate skupine. Kljub temu prihodnost približno stotih zaposlenih še ostaja odprta in bo odvisna tudi od njihove prekvalifikacije za delo v proizvodnji baterij.

Zaprtje tovarne pa še ne pomeni konca motorja PureTech. Njegova proizvodnja se nadaljuje v poljskem Tychyju, kjer bodo motor še nekaj let izdelovali predvsem za trge zunaj zahodne Evrope. Zaprtje Douvrina zato predstavlja predvsem simbolični konec pomembnega poglavja francoske avtomobilske industrije.

