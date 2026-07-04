Iranska reprezentanca je po izpadu v skupinskem delu ter prihodu v domovino znova ostro kritizirala ZDA, državo sogostiteljico svetovnega prvenstva. To bi moralo biti "praznovanje nogometa, prijateljstva med narodi in medsebojnega spoštovanja in ne platforma za politično vmešavanje, diskriminacijo ali rasizem," je ekipa zapisala v izjavi.

"Kar se je zgodilo med tem turnirjem, je bilo v očitnem nasprotju z duhom nogometa in načeli, ki jih je mednarodna zveza Fifa vedno zavezana spoštovati," se nadaljuje izjava, ki jo povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi potovalnih omejitev je morala iranska reprezentanca zapustiti svojo ameriško bazo na SP in jo vzpostaviti v Tijuani v Mehiki. Za vsako tekmo je odpotovala v ZDA, tam pa je smela ostati le na kratko pred in po tekmah. Igralci in uradniki so zato govorili o jasni diskriminaciji.

"Ta turnir je na koncu pokazal, da ZDA namesto, da bi olajšale sodelovanje sodelujočih držav, so ustvarile nepotrebne ovire, ki so spodkopale duha same igre. Postal je eno najbolj kontroverznih in katastrofalnih SP v zgodovini, kjer so bile temeljne vrednote nogometa žrtvovane zaradi neustrezne organizacije in neprofesionalnih odločitev države gostiteljice," je Iran v soboto zaključil svojo izjavo.

Iran je obenem za las zgrešil napredovanje v izločilne boje. Markwayne Mullin, minister za domovinsko varnost v kabinetu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je iransko nogometno zvezo še dodatno razburil s svojim navdušenjem nad iransko izločitvijo v skupinskem delu.

Zveza je kritizirala Mullinove izjave, vendar ni bila presenečena. V izjavi so izpostavili, da Iran ni bil edini, ki je doživel "neprofesionalno in necivilizirano ravnanje ameriških oblasti".