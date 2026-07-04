Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
4. 7. 2026,
20.46

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Iran ZDA

Sobota, 4. 7. 2026, 20.46

7 minut

Vrnitev v domovino

Za Irance eno najbolj katastrofalnih nogometnih SP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Iranska reprezentanca | Za Irance eno najbolj katastrofalnih nogometnih SP. | Foto Guliverimage

Za Irance eno najbolj katastrofalnih nogometnih SP.

Foto: Guliverimage

Iranska reprezentanca je po izpadu v skupinskem delu ter prihodu v domovino znova ostro kritizirala ZDA, državo sogostiteljico svetovnega prvenstva. To bi moralo biti "praznovanje nogometa, prijateljstva med narodi in medsebojnega spoštovanja in ne platforma za politično vmešavanje, diskriminacijo ali rasizem," je ekipa zapisala v izjavi.

SP 2026 Kanada Maroko
Sportal Dva strela, dva gola in prvi četrtfinalist je odločen #vŽivo

"Kar se je zgodilo med tem turnirjem, je bilo v očitnem nasprotju z duhom nogometa in načeli, ki jih je mednarodna zveza Fifa vedno zavezana spoštovati," se nadaljuje izjava, ki jo povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi potovalnih omejitev je morala iranska reprezentanca zapustiti svojo ameriško bazo na SP in jo vzpostaviti v Tijuani v Mehiki. Za vsako tekmo je odpotovala v ZDA, tam pa je smela ostati le na kratko pred in po tekmah. Igralci in uradniki so zato govorili o jasni diskriminaciji.

"Ta turnir je na koncu pokazal, da ZDA namesto, da bi olajšale sodelovanje sodelujočih držav, so ustvarile nepotrebne ovire, ki so spodkopale duha same igre. Postal je eno najbolj kontroverznih in katastrofalnih SP v zgodovini, kjer so bile temeljne vrednote nogometa žrtvovane zaradi neustrezne organizacije in neprofesionalnih odločitev države gostiteljice," je Iran v soboto zaključil svojo izjavo.

Iran je obenem za las zgrešil napredovanje v izločilne boje. Markwayne Mullin, minister za domovinsko varnost v kabinetu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je iransko nogometno zvezo še dodatno razburil s svojim navdušenjem nad iransko izločitvijo v skupinskem delu.

Zveza je kritizirala Mullinove izjave, vendar ni bila presenečena. V izjavi so izpostavili, da Iran ni bil edini, ki je doživel "neprofesionalno in necivilizirano ravnanje ameriških oblasti".

Luka Modrić
Sportal Na Hrvaškem odjeknila velika novica. Je to sploh mogoče?
Zlatko Dalić
Sportal Hrvaška v nestrpnem pričakovanju odgovora, v ozadju že izstopa znano ime
Espen Eskas
Sportal Norvežan po tekmi, ki je dvignila ogromno prahu, na tem SP ne bo več sodil?
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Iran ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.