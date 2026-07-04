Francoz Herve Renard ne bo nadaljeval vloge nogometnega selektorja Tunizije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Sedeminpetdesetletni strateg je Tunizijo prevzel po prvi tekmi skupinskega dela svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, potem ko je tunizijska nogometna zveza po visokem porazu odpustila Sabrija Lamouchija. "Bilo mi je v čast," je po dveh tekmah na klopi Tunizije v skupinskem delu na družbenih omrežjih zapisal Renard.

Tunizija je po porazu z 1:5 proti Švedski odpustila Lamouchija in vsaj do konca SP ustoličila Renarda. Tudi pod vodstvom slednjega rezultatskega preobrata ni bilo, Tunizija je mundial končala še s porazoma proti Japonski (0:4) in Nizozemski (1:3).

"Hvaležen sem za to nepozabno izkušnjo v barvah Tunizije. Reprezentanci v prihodnosti želim veliko uspehov," je zapisal 57-letni Francoz.

Med prvenstvom je namignil, da bi lahko znova deloval na afriških tleh in tam prevzel katerega od klubov ali katero od reprezentanc. "Šest let že nisem bil v Afriki in v tem času sem jo zelo pogrešal. Najverjetneje se bom vrnil tja, tudi zaradi spoštovanja, ki mi ga tam vselej izkažejo," je dejal v nedavnih izjavah.

Doslej je Renard vodil reprezentance Maroka, Angole, Zambije in Slonokoščene obale, na prejšnjem SP je vodil Savdsko Arabijo in z njo v skupinskem delu presenetil kasnejše svetovne prvake Argentince.

Po SP v Katarju je nekaj časa vodil francosko žensko izbrano vrsto ter se nato vrnil na klop Savdske Arabije in na njej sedel do sredine aprila, ko je brez službe ostal vsega dva meseca pred začetkom SP.