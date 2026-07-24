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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
24. 7. 2026,
7.01

Osveženo pred

53 minut

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Natisni članek
Denza BYD

Petek, 24. 7. 2026, 7.01

53 minut

Denza Z9 GT

Kitajci dvigujejo letvico: njihov novi avtomobil stane več kot 100 tisoč evrov

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Denza Z9 GT | Foto BYD

Foto: BYD

Kitajski BYD je v Evropi začel sprejemati naročila za svoj prestižni model Denza Z9 GT, pri katerem najbolj izstopa cena. Ta v električni različici presega 100 tisočakov in je eden najdražjih kitajskih avtomobilov, ki je doslej uradno prišel na evropski trg.

BYD polnilnica flash charge | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Denza Z9 GT je na voljo kot povsem električni avtomobil ali priključni hibrid. Električna različica uporablja novo generacijo baterije blade battery 2.0 s podporo za izjemno hitro polnjenje “flash charging”, pri BYD pa obljubljajo, da je mogoče v približno petih minutah pridobiti dovolj energije za nadaljevanje vožnje. Nedavno smo prikaz takega polnjenja videli v Zagrebu.

Skoraj 5,2 metra dolg avtomobil po merah sodi med tekmece modelov, kot sta Porschejeva panamera in taycan. Poganjajo ga trije elektromotorji s skupno močjo 850 kilovatov in 1.210 njutonmetri navora, energijo pa zagotavlja baterija z zmogljivostjo 122,5 kilovatne ure.

BYD polnilnica flash charge
Avtomoto V Zagrebu smo videli prihodnost: baterija se je napolnila v manj kot devetih minutah

Pričakovano? V Evropi trikrat dražji kot na Kitajskem.

Električna denza Z9 GT v Evropi stane najmanj 115 tisoč evrov, medtem ko se priključnohibridna različica v Veliki Britaniji začne pri približno 110 tisoč evrih. Za države evrskega območja BYD cenika priključnohibridne različice še ni objavil.

Razlika med kitajsko in evropsko ceno je pričakovano velika. Medtem ko bodo evropski kupci za električno Denzo Z9 GT odšteli najmanj 115 tisoč evrov, je na domačem kitajskem trgu začetna cena le okoli 34 tisoč evrov. Evropska cena je tako več kot trikrat višja, vendar BYD poudarja, da ostaja avtomobil kljub temu nekoliko cenejši od primerljivo velikega Porscheja Panamera. 

Denza je premijska znamka skupine BYD, ki jo želi kitajski proizvajalec postaviti ob bok uveljavljenim evropskim premium proizvajalcem. Po začetku prodaje v Veliki Britaniji, Nemčiji, Franciji, Italiji in Španiji namerava BYD znamko do konca prihodnjega leta razširiti na skupno 30 evropskih trgov. Med temi bo tudi Slovenija. 

Denza Z9 GT | Foto: BYD Foto: BYD

Denza BYD
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