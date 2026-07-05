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Avtor:
STA

Nedelja,
5. 7. 2026,
21.31

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Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Portugalska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Nedelja, 5. 7. 2026, 21.31

1 ura, 37 minut

SP 2026

Cristiano Ronaldo pred tekmo s Španci odgovoril kritikom

Avtor:
STA

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Cristiano Ronaldo | Poudaril je, da prav na tem SP najbolj uživa. | Foto Reuters

Poudaril je, da prav na tem SP najbolj uživa.

Foto: Reuters

Portugalska nogometna reprezentanca bo v ponedeljek ob 21. uri v Dallasu igrala četrtfinale svetovnega prvenstva proti Španiji. Svojo vlogo bo tam znova imel 41-letni Cristiano Ronaldo, ki se je dan pred obračunom odzval na kritike.

"Kritiki me hočete ubiti že zadnjih 23 let, ampak do zdaj ste lahko že spoznali, da se to ne izplača. Je škoda časa," je dan pred tekmo v nekoliko bojevitem tonu povedal nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda, Juventusa in madridskega Reala, a hkrati priznal, da ni več takšen igralec, kot je bil v najboljših letih. Obenem pa ni želel razkriti, kdaj bo končal bogato športno pot.

"Mislim, da mi ne gre preveč slabo," je poudaril strelec treh zadetkov na tem SP. "Vedno sem dal telo in dušo za naše cilje, ali sem igral ali ne. Vedno bom imel pomembno vlogo. Kot sem dejal, se bom ustavil, ko se bom za to sam odločil, ne ko se boste vi. Vedno sprašujete eno in isto," je novinarjem odgovoril Ronaldo, prvi igralec z goli na šestih zaporednih mundialih.

Poudaril je, da prav na tem SP najbolj uživa. "Ne bom pa nič manj ali nič bolj Cristiano Ronaldo, ali zmagam na tem SP ali ne. Starost ti da izkušnje in odraslost, da vidiš, kako relativne so stvari. Kljub vsemu se zahvaljujem za vse napade, ki jih čutim po 40. letu. S kritikami rasteš, tako da hvala, da to počnete."

"Karkoli se zgodi, bom odšel s čisto vestjo, da sem v nogometu in življenju dal ne sto, ampak tisoč odstotkov," je še povedal in se ozrl tudi na ponedeljkovo tekmo s Španci. "To bo zelo težka bitka. Potrebujemo veliko vere vase, moramo teči in moramo biti pogumni," je zaključil.

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