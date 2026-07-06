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Avtor:
STA

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
9.22

Osveženo pred

39 minut

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Javier Aguirre SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 9.22

39 minut

Odhod

Aguirre se po porazu z Angleži poslavlja od selektorskega stolčka

Avtor:
STA

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Javier Aguirre | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Javier Aguirre se po dramatičnem porazu Mehike na stadionu Aztekov v Ciudad de Mexicu v osmini finala nogometnega SP proti Angliji (2:3) poslavlja od selektorstva domače reprezentance, poroča nemška tiskovna agencija dpa

Ekipo bo zdaj vodil Rafael Marquez, ki je z reprezentanco tesno sodeloval že v zadnjih dveh letih. "Dejal sem mu, da vedno lahko računa na mojo pomoč," pa je 20 let mlajšemu Marquezu obljubil 67-letni Aguirre ter dodal: "Poslavljam se s ponosom."

Aguire je Mehiko prvič vodil že leta 2001, a le za eno leto. Selektor izbrane vrste je bil nato tudi med aprilom 2009 in junijem 2010, nazadnje je ekipo prevzel pred dvema letoma in jo pripravljal na domače SP, ki ga Mehika gosti skupaj s Kanado in ZDA.

Ponoči je svoj položaj zapustil tudi portugalski strokovnjak Carlos Queiroz, ki se je po vsega treh mesecih poslovil od reprezentance Gane.

Gana je na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi igrala v skupini L, premagala je Panamo, remizirala z Anglijo in izgubila proti Hrvaški, v šestnajstini finala pa jo je z 1:0 odpravila Kolumbija.

Queiroz je pred tem v karieri dvakrat vodil Portugalsko in Iran, bil je tudi selektor Kolumbije, Egipta, Katarja in Omana. S svojimi reprezentancami je bil na petih mundialih.

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