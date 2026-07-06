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Avtorji:
B. B., STA

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
9.09

Osveženo pred

52 minut

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Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Jordan Henderson

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 9.09

52 minut

Nerodna poškodba

Poškodba Jordana Hendersona je težja #video

Avtorji:
B. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Jordan Henderson | Angleški nogometaš Jordan Henderson si je ob slavju težje poškodoval zapestje. | Foto Guliverimage

Angleški nogometaš Jordan Henderson si je ob slavju težje poškodoval zapestje.

Foto: Guliverimage

Angleški nogometaš Jordan Henderson si je ob slavju po tekmi osmine finala nogometnega SP proti Mehiki (3:2) v Ciudad de Mexicu danes težje poškodoval zapestje, nemška tiskovna agencija dpa povzema angleškega selektorja Thomaca Tuchela.

"Poškodba je na žalost težka in da zdajle ni z nami, enostavno ne sodi k slavju ob tem večeru," je po tekmi dejal Tuchel, ki čaka, da se bo 36-letni Henderson vrnil iz bolnišnice.

Angleški nogometaši in vodstvo reprezentance so ob slavju po zmagi na stadionu Aztekov kar naenkrat oblikovali krog. Slavje je zmotil padec Hendersona, ki je očitno padel preko panoja na robu igrišča in zdravstveno osebje ga je nato na nosilih odneslo v slačilnice pod stadionom.

"Jordan je malo padel. Mislim, da mu gre dobro, ima pa nekaj z roko," je bil prvi odziv kapetana Anglije Harryja Kanea za BBC in upati je, da gre res za lažjo poškodbo ter da bo Henderson za četrtfinale z Norveško spet nared.

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