Nekdanji nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović je po razveljavitvi kazni prepovedi igranja na eni tekmi za Folarina Baloguna za Fox Sports dejal, da je srečen tako za ameriškega nogometaša kot za ZDA. Po njegovem mnenju Balogun rdečega kartona sploh ne bi smel prejeti.

Dan pred izjemno pomembno tekmo glavnih gostiteljev letošnjega svetovnega prvenstva Američanov proti Belgijcem je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) po posredovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa sporočila za mnoge kontroverzno odločitev.

Zlatan: Odločitev bi morala priti hitreje

Razveljavila je kazen prepovedi igranja na eni tekmi za Folarina Baloguna. Ameriški napadalec bo tako po preobratu lahko pomagal rojakom v boju za četrtfinalno vstopnico. Medtem ko odločitev sproža veliko prahu v nogometnem svetu, pa Zlatan Ibrahimović meni, da bi sicer morala priti prej, a da je pravilna.

Zlatan Ibrahimović meni, da rdečega kartona za Baloguna sploh ne bi smelo biti. Foto: Guliverimage

"Vesel sem za ZDA. Več kot očitno gre za posebno situacijo. Kar želim povedati, je, kot je že Thierry (Henry, op. a.) dejal, da rdečega kartona sploh ne bi smel prejeti. Odločitev Fife pa bi morala priti hitreje. A vesel sem za ameriško reprezentanco, saj je na tem prvenstvu neverjetna, še bolj neverjeten pa je bil Balo, ki ji daje še dodatno moč," je Šved komentiral za Fox Sports.

Američani se bodo za četrtfinale merili z Belgijo, tekma v Seattlu se bo začela v torek ob 2. uri po slovenskem času.

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