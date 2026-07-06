Belgijski selektor ogorčen nad odločitvijo Fife: Nisem vedel, da je prvi april

Najboljši strelec reprezentance ZDA Folarin Balogun je na zadnjem dvoboju SP 2026 prejel rdeči karton proti BiH (2:0), a bo lahko vseeno nastopil na tekmi osmine finala proti Belgiji. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) mu je razveljavila kazen prepovedi igranja na eni tekmi in s to odločitvijo šokirala belgijski tabor. Selektor Rudi Garcia kar ni mogel verjeti, kaj je storila Fifa. Začudenje je bilo tako veliko, da ga je spomnilo na prvoaprilsko potegavščino. Belgijcem je stopil v bran tudi norveški selektor Stale Solbakken.

Belgijci so se v zadnjih dneh pripravljali na srečanje z ZDA v pričakovanju, da v ameriškem napadu zaradi rdečega kartona ne bo najboljšega strelca Folarina Baloguna. Ko pa so nato izvedeli za odločitev Fife, da je bil napadalec Monaca oproščen, tako da bo lahko nastopil na dvoboju osmine finala proti rdečim vragom, v taboru Belgije niso skrivali začudenja.

Selektor Rudi Garcia in vratar Thibaut Courtois na novinarski konferenci pred tekmo z ZDA v Seattlu Foto: Reuters

Selektor Rudi Garcia je dejal, da je najprej pomislil, da gre za prvoaprilsko šalo. "Nisem vedel, da je na svetovnem prvenstvu 5. julij pravzaprav 1. april, dan norcev," je Francoz dejal na novinarski konferenci. Belgijska nogometna zveza je odločno obsodila odločitev Fife. V javnem sporočilu je zapisala, da je bila sprejeta v nasprotju s smernicami, ki jih je krovna organizacija izdala pred turnirjem glede samodejnih kazni za igralce, ki prejmejo rdeči karton.

Belgium's full statement on Folarin Balogun's red card being overturned (via @belreddevils) pic.twitter.com/GgSxqeUnow — ESPN FC (@ESPNFC) July 5, 2026

Protestna objava belgijske krovne zveze pa ni bila namenjena zgolj zaščiti belgijske ekipe. "Belgijska zveza ne brani le sebe in reprezentance. Brani nogomet na splošno. Njegovo integriteto in etiko. Če me spomin ne vara, so prvič v zgodovini svetovnih prvenstev sprejeli takšno odločitev," ni skrival presenečenja.

Folarin Balogun bo lahko zaigral na dvoboju osmine finala z Belgijo. Foto: Reuters

Zdaj se bo skušal potruditi, da takšna odločitev Fife ne bi preveč usodno vplivala na predstavo njegovih varovancev. ''Kot selektor se osredotočam na svojo ekipo. Sploh ni pomembno, kdo bo v začetni postavi ZDA. Zame štejejo le igrišče, moja ekipa, zmaga in preboj v četrtfinale,'' je poudaril Garcia, ki ni hotel veliko razpredati o "pomilostitvi" Baloguna. Zvečer bo tako Belgija v Seattlu igrala ne le v imenu svojih reprezentantov, ampak celotnega nogometa, saj bo branila njegovo integriteto in etiko.

Solbakken: Ta poteza Fife je velika napaka

Stale Solbakken je na krilih Erlinga Haalanda Norveško popeljal med najboljših osem na SP 2026. Foto: Reuters Belgijcem je v bran stopil selektor norveške nogometne reprezentance Stale Solbakken. Po zmagi v osmini finala SP 2026 nad Brazilijo (2:1) je poudaril, da se je Fifa s tem, ko je omilila oziroma praktično izničila rdeči karton Baloguna, odločila za slabo potezo.

"Moram biti pošten. Mislim, da je ta poteza Fife velika napaka," je dejal Norvežan in pojasnil: "Dobil je rdeči karton. VAR je prišel do zaključka, da je to rdeči karton. Poslali so ga z igrišča. To pomeni, da si suspendiran vsaj za eno tekmo," je pojasnjeval Solbakken in dodal, da bo to v primeru zmage ZDA nad Belgijo dalo nekakšen madež uspehu.

Solbakken je izrazil skrb, da bi lahko odločitev Fife, ki je sledila osebnemu pozivu ameriškega predsednika Donalda Trumpa predsedniku Fife Gianniju Infantinu, odprla nove težave. "Kaj se bo zgodilo ob naslednjem rdečem kartonu? Kaj bo takrat? Ga bo kakšen odbor nekje razveljavil?" je nadaljeval Skandinavec, ki je Vikinge na tem SP popeljal do zgodovinskega uspeha. "To je slaba, slaba, slaba odločitev, ki bo škodovala SP. Prav tako mi je žal ZDA. Če bodo zmagale, bo vedno nad njimi visel neki madež. To torej ni dobro za šport. Slaba odločitev Fife," je sklenil Solbakken.

"Kaj se bo zgodilo ob naslednjem rdečem kartonu? Kaj bo takrat? Ga bo kakšen odbor nekje razveljavil?" je Skandinavec razočaran nad odločitvijo Fife. Foto: Reuters

Fifa je podobno izjemo sicer uporabila za Portugalca Cristiana Ronalda pred začetkom prvenstva. Ob koncu kvalifikacij je namreč prejel prepoved igranja na treh tekmah zaradi udarca s komolcem. Eno tekmo prepovedi je pred tem odslužil, moral pa bi počivati še na dveh na SP, a mu je Fifa kazen spremenila v pogojno.