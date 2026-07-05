Francoska zveza zahteva izničenje Olisovega kartona

Francoska nogometna zveza (FFF) je pozvala mednarodno zvezo Fifo, naj prekliče rumeni karton, ki ga je Michael Olise prejel ob zmagi Francije nad Paragvajem z 1:0 na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

V sodnikovem dodatku tekme v Philadelphii je uzbekistanski sodnik Ilgiz Tantašev francoskemu reprezentantu pokazal rumeni karton zaradi prepira s Paragvajcem Matiasom Galarzo. Na videoposnetku je sicer jasno, da se Olise ni dotaknil nasprotnika, piše AFP.

Nogometaš Bayerna iz Münchna si je položil prst na usta, paragvajski vezist pa se je v nadaljevanju zgrudil na igrišče, češ da ga je Francoz udaril v obraz.

Če Olise v četrtfinalu proti Maroku v četrtek v Foxboroughu blizu Bostona prejme še en rumeni karton, bo suspendiran za morebitni polfinale. Enaka nevarnost preti tudi Bradleyju Barcolaju in Manuju Koneju.

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