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Avtor:
STA

Nedelja,
5. 7. 2026,
19.51

Osveženo pred

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Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Belgijska nogometna reprezentanca ZDA Folarin Balogun

Nedelja, 5. 7. 2026, 19.51

13 minut

Balogun po odločitvi Fife lahko igra proti Belgiji

Avtor:
STA

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Folarin Balogun | Folarin Balogun | Foto Reuters

Folarin Balogun

Foto: Reuters

Ameriški napadalec Folarin Balogun bo lahko igral na tekmi osmine finala domačega svetovnega prvenstva proti Belgiji, odločitev Mednarodne nogometne zveze Fife povzema francoska tiskovna agencija AFP. Krovni nogometni zvezi se je zahvalil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Balogun je na tekmi šestnajstine finala proti Bosni in Hercegovini (2:0) prejel rdeč karton, s čimer si je prislužil tekmo prepovedi na SP.

Vmes pa je posegla Fifa in sporočila, da je kazen za napadalca, ki je doslej na SP dosegel tri gole, pogojna in velja za obdobje enega leta, piše AFP.

"Prepoved igranja je začasno odložena za poskusno dobo enega leta," je danes zapisala Fifa.

"Če Balogun v tem obdobju stori še en prekršek podobne ali hujše narave, bomo pogojno kazen preklicali in izvršili potrebne sankcije ter temu naložili še kazen za morebiten nov prekršek," je odločitev obrazložila Fifa.

Na odločitev Fife se je na svojem družbenem omrežju Truth Social odzval tudi ameriški predsednik Trump.

"Hvala, Fifi, ker je ravnala pošteno in popravila veliko krivico," je zapisal Trump. Slednji je na žrebu skupinskega dela lani decembra od Fife prejel novoustanovljeno nagrado za mir in uživa dober odnos s predsednikom krovne nogometne organizacije Giannijem Infantinom.

Američani se bodo proti Belgiji pomerili v noči s ponedeljka na torek ob 2. uri po srednjeevropskem času. Balogun velja za enega ključnih členov reprezentance, ki jo s klopi vodi Mauricio Pochettino.

Na odločitev Fife so se odzvali tudi v Belgiji in jo označili za nerazumljivo. "Po mnenju strokovnjakov se ameriška reprezentanca sploh ne bi mogla pritožiti na samodejno prepoved igranja. Vseeno pa so Američani očitno našli pravo luknjo v pravilih," je ob tem, kot citira italijanska tiskovna agencija Ansa, zapisal časnik Le Soir.

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