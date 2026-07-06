Haaland dal vedeti, kaj počne. Šokirani kapetan Brazilije se opravičuje.

Napadalec Manchester Cityja Erling Haaland je bil ob vratarju Oerjanu Nylandu glavni junak zmage Norveške nad Brazilijo z 2:1 v osmini finala SP 2026. "To je bil še en vrhunec," je po obračunu v East Rutherfordu dejal Haaland in dodal, da je to največja tekma Norveške v zgodovini. Šokirani kapetan Brazilije Marquinhos je poudaril, da se želi odkupiti navijačem in leta 2030 osvojiti svetovno prvenstvo.

Norveški strelski fenomen Erling Haaland večino tekme ni bil v ospredju – s kar nekaj izvrstnimi obrambami je pozornost nase znova vlekel vratar Oerjan Nyland –, a je nato v 79. in 90. minuti proti petkratni svetovni prvakinji Braziliji poskrbel za napredovanje Norveške v prvi četrtfinale svetovnega prvenstva.

Norveška se je prvič v zgodovini uvrstila med osem najboljših na svetu. Foto: Reuters

Brazilija je zapravila kar nekaj priložnosti, vključno z enajstmetrovko v 14. minuti, in se prvič po letu 1990 poslovila v osmini finala, zadnji naslov pa je slavila leta 2002.

Norveška je na drugi strani zadržala niz neporaženosti proti Brazilcem, saj ni izgubila niti ene od petih medsebojnih tekem (tri zmage, dva remija). Vikingi tako ostajajo strup za petkratne svetovne prvake.

"To je preprosto to, kar počnem"

Haaland je zdaj pri sedmih zadetkih na tem SP in se je na strelski lestvici izenačil s Francozom Kylianom Mbappejem in Argentincem Lionelom Messijem. Po tekmi se je uspeha znova veselil skupaj z navijači in z bobnom narekoval ritem njihovega zdaj že močno prepoznavnega veslanja.

Foto: Reuters

Norveška pravljica bo naslednje poglavje dobila 11. julija ob 23.00 v Miamiju proti Angliji. "Že do zdaj sem imel nekaj vrhuncev na tem SP. Danes je bil še eden. Običajno dosežem gol, če imam eno ali dve priložnosti. To je preprosto to, kar počnem. Nora tekma in zmaga. Igranje za Norveško je največji mogoč ponos," je po tekmi povedal Haaland.

Šokirani kapetan Brazilije: To je nesprejemljivo

Stale Solbakken si je dal duška po zmagi nad Brazilijo. Foto: Reuters Stale Solbakken, selektor Norveške, je dodal, da lahko vsak Norvežan po tej tekmi le še uživa. "Tekma je bila dramatična, lahko bi se končala na različne načine. No, mi smo bili pravi, taktično na visoki ravni. Škoda je nekaj izgubljenih žog, ki bi jih lahko drago plačali."

"Položaj se je obrnil v našo smer in zaradi tega moramo biti zelo ponosni. Igralo se je tako, kot bi bili mi Manchester City, oni pa Real Madrid. Brazilija se je povlekla in se naslonila na protinapade, mi pa smo jih morali izčrpavati. V tem pa smo najboljši," je še pojasnil Solbakken.

Marquinhos se želi oddolžiti navijačem z osvojitvijo SP 2030. Foto: Reuters

Šokirani kapetan Brazilije Marquinhos je dejal: "To je nesprejemljivo. Imamo izkušnje in kakovost. Vedeli smo, da bo težko. Imeli smo priložnosti, nismo izkoristili enajstmetrovke, Norvežani pa so svoje priložnosti unovčili."

"Zdaj se začne novo obdobje. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Upam, da bodo navijači potrpežljivi. Naredili smo napake. Ni šibkih ekip, ampak moramo se opravičiti in se naučiti iz napak. Naslednje SP je čez štiri leta in želimo ga osvojiti," je dodal.