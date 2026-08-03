Današnji horoskop: device se lotite čiščenja, pri škorpijonih bo pestro v službi

Horoskop za 3. avgust. Preverite, kaj vam piše v zvezdah.

Oven

Danes boste pokali od energije in optimizma. Odličen čas je za uvajanje novih navad ali za začetek športne aktivnosti, s katero že dolgo odlašate. Zvečer vas čaka prijetno presenečenje s strani osebe, ki je že nekaj časa neuspešno lovila vašo pozornost.

Bik

V ospredju bodo finance in načrtovanje večjih nakupov za dom. Znašli se boste pred pomembno odločitvijo, pri kateri pa ne hitite – pretehtajte vse možnosti. Partner ali bližnji prijatelj vam bo ponudil dragocen vpogled, ki vam bo precej olajšal izbiro.

Dvojčka

Na delovnem mestu vas čaka dinamičen dan, poln hitrih odločitev in prebliskov. Z lahkoto boste rešili zapleteno situacijo, ki je druge spravljala v zadrego. Pazite le, da se po uspešno opravljeni nalogi ne zapletete v nepotrebne trače in pisarniške govorice.

Rak

Srčne zadeve bodo danes zahtevale nekaj več nežnosti in odprtosti. Če ste v zvezi, si vzemite čas za iskren pogovor brez distrakcij. Samski raki pa utegnete skozi povsem vsakdanji pogovor začutiti močno privlačnost do nekoga, ki ga že poznate.

Lev

Danes bo vaša karizma na vrhuncu, kar bo še posebej opazno na poslovnem področju. Z lahkoto boste prepričali nadrejene ali stranke o pravilnosti svoje vizije. Izkoristite ta zagon za predstavitve ali pogajanja, saj boste težko naleteli na negativen odgovor.

Devica

Čas je za temeljito čiščenje tako svojega življenjskega prostora kot misli. Rešite se navlake in zadev, ki vam le še kradejo energijo. Ko boste uredili stvari okoli sebe, boste znova začutili jasnost in notranji mir, ki ste ga v zadnjih dneh pogrešali.

Tehtnica

Ljubezen in medosebni odnosi bodo danes prinesli precej radosti. V kolikor je med vami in ljubljeno osebo prišlo do kakšnih nesporazumov, bo danes idealen trenutek za pomiritev in poglobitev vezi. Zvečer si privoščite nekaj, kar vas resnično sprosti.

Škorpijon

Službene obveznosti bodo od vas zahtevale popolno osredotočenost in strateški pristop. Nekdo od sodelavcev bo preizkušal vaše meje, a boste z mirno in odločno reakcijo hitro postavili stvari na svoje mesto. Vaša profesionalnost ne bo ostala neopažena.

Strelec

Hrepeneli boste po spremembi rutine in novih izkušnjah. Če nimate možnosti za krajši izlet, se podajte vsaj na raziskovanje novega kotička v svojem mestu ali pa se posvetite branju nečesa navdihujočega. Širjenje obzorij vam bo vrnilo voljo do ustvarjanja.

Kozorog

Danes boste razmišljali o svojih dolgoročnih ciljih in tistem, kar vas resnično osrečuje. Morda boste ugotovili, da je čas za spremembo prioritet v življenju. Vzpostavite boljše ravnovesje med delom in zasebnim časom, saj vas telo že opozarja na utrujenost.

Vodnar

Prijateljska srečanja in družabno življenje bodo danes vir odlične energije. Skozi sproščen pogovor boste dobili navdihujoče ideje za osebne projekte. Odprite srce za nepredvidene dogodke, včasih se najboljše stvari zgodijo takrat, ko jih sploh ne načrtujemo.

Ribi

Danes se boste morali v pisarni spoprijeti z zadevo, ki zahteva natančnost in potrpežljivost. Čeprav bi najraje pobegnili v svoj svet, vztrajajte. Ko boste kljukico postavili za zadnjo obveznost, vas bo navdal občutek velikega zadoščenja.