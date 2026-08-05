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Avtor:
STA

Sreda,
5. 8. 2026,
18.48

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Dirka po Franciji za ženske Urška Žigart Demi Vollering

Sreda, 5. 8. 2026, 18.48

1 ura, 19 minut

Dirka po Franciji za ženske, 5. etapa

Urška Žigart brez prave moči, Demi Vollering do zmage

Avtor:
STA

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Demi Vollering | Demi Vollering je bila najhitrejša. | Foto Ana Kovač

Demi Vollering je bila najhitrejša.

Foto: Ana Kovač

Na ženski kolesarski dirki po Franciji je bila na sporedu peta, prva resnejša gorska etapa. Dobila jo je Nizozemka Demi Vollering (FDJ-United Suez), ki je imel v sprintu treh najmočnejših več moči od vodilne v skupnem seštevku Švicarke Marlen Reusser in Poljakinje Kasie Niewiadoma.

Na 140 kilometrov dolgi progi od Macona do Belleville-en-Beaujolaisa so morale tekmovalke premagati kar osem kategoriziranih vzponov. Čeprav se je sredi dirke izoblikovala nevarna ubežna skupina 19 kolesark, jim favoritinje niso dovolile veselja in so same obračunale za etapno zmago.

Ta je več kot zasluženo pripadla Vollering, ki je bila zagotovo najbolj napadalna kolesarka. Po njenem napadu 30 kilometrov pred ciljem sta iz boja za vrh, ne samo v etapi, ampak tudi v generalni razvrstitvi, odpadli lanska zmagovalka Francozinja Pauline Ferrand-Prevot in tudi Kim Le Court-Pienaar, moštvena kolegica edine slovenske predstavnice Urške Žigart.

Po vnovičnem napadu Nizozemke na zadnjem vzponu so zaostale še druge konkurentke, njen ritem sta lahko držali le Niewiadoma in s težavo tudi Reusser. Te so potem na spustu in zaključni ravnini vozile skupaj, v sprintu je prvo napadla Poljakinja, videti je bilo, da si bo celo zagotovila prednost, a izkazalo se je, da je sprintala prezgodaj, tako da sta jo Demi Vollering in Marlen Reusser prehiteli.

Volleringova, zmagovalka dirke leta 2023, se je veselila četrte etapne zmage na Touru in 66. v karieri.

"Danes je bila res kul dirka. Celotna ekipa, vsak kolesarka ekipe, je bila del nje in v takih zmagah najbolj uživam. Enostavno so vse ekipne kolegice opravile, kar so morale, vložile veliko truda, tako da je zmaga skupna. V sprintu sem mislila, da mi ne bo uspelo, pa mi je nekako. Zato čutim veliko olajšanje," se je smejalo Vollering, zdaj zagotovo prvi favoritinji dirke.

Urška Žigart | Foto: Guliverimage Urška Žigart Foto: Guliverimage

Žigartova še ni pri močeh

Žigartova, povratnica po poškodbi, po želodčnih težavah v prejšnjih dnevih ni imela moči, da bi lahko resneje pomagala kapetanki, kaj šele, da bi se lahko sama podala v boj z najboljšimi. Na koncu je zaostala 21 minut in zasedla 66. mesto. V skupnem seštevku, v katerem ima Reusser še 12 sekund prednosti pred Vollering, Niewiadoma pa na tretjem mestu zaostaja minuto in 17 sekund, je Slovenka z zaostankom 47 minut in 56 sekund na 84. mestu.

V četrtek bo pred tekmovalkami še ena zahtevna etapa s šestimi kategoriziranimi klanci.

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