Japonski nogometaš Kaoru Mitoma je po poročanju Japan Times sredi tedna v prometni nesreči v Tokiu zbil kolesarko. Predstavnik 29-letnika je sporočil, da nogometaš močno obžaluje dogodek in se opravičuje kolesarki, ki naj ne bi utrpela težjih poškodb.

Nogometaš Brightona Kaoru Mitoma je v sredo v Tokiu na prehodu za pešce z avtomobilom zbil kolesarko. 48-letnico so odpeljali v bolnišnico, po informacijah japonskih medijev je utrpela le nekaj odrgnin in modric, ni pa težje poškodovana.

Japonski nogometaš je v celoti sodeloval z japonsko policijo in dogodek močno obžaluje. "Iskreno se opravičujemo za skrbi in nevšečnosti, ki jih je nesreča povzročila poškodovani osebi in vsem ostalim prizadetim. Mitoma jemlje incident zelo resno in sočustvuje s poškodovanko. Želi se opravičiti," so v izjavi za javnost zapisali predstavniki vezista.

Pri njegovi ekipi so zapisali, da želijo z izobraževanji zmanjšati tveganje za ponovitev podobne nesreče. "Kaoru stojimo ob strani, nudili mu bomo vso potrebno podporo," je Brighton zapisal v izjavi za Sussex World.

Mitoma bi moral igrati ključno vlogo na svetovnem prvenstvu v nogometu, a ga je moral izpustiti zaradi poškodbe zadnje lože, ki jo je utrpel nedolgo pred začetkom prvenstva. Japonci so prvenstvo končali v šestnajstini finala, ko jim je proti Brazilcem dobro kazalo, a so tekmeci v sodnikovem dodatku zadeli za tesno zmago in napredovanje.