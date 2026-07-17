Kdo lahko grofe izrine s prestola? Začenja se nova sezona Prve lige.

Po 55 dneh poletnega premora bodo danes slovenske nogometne zelenice znova oživele. Začenja se 36. sezona državnega prvenstva, že petkov večer pa prinaša dve tekmi. Koprčani so se odpravili na drug konec Slovenije, v Lendavi jih ob 18. uri čaka obračun s povratniki med prvoligaško konkurenco, ob 20.15 pa bodo obrambo naslova uradno začeli Celjani, ki se bodo pomerili z nogometaši Mure.

Primorci v novo tekmovalno obdobje vstopajo z visokimi cilji. V pretekli sezoni so na prvenstveni lestvici za sabo pustili tudi Olimpijo in Maribor, več točk je v 36 krogih uspelo zbrati le prvakom iz Celja, a so tudi grofi ob koncu sezone bili manj vroči od kanarčkov. Koper je prvenstvo končal z nizom sedmih zmag, v tem nizu so ugnali tudi vse tri omenjene tekmece. Zoran Zeljković se bo s Koprom že prihodnji teden vrnil na Ferske otoke. Foto: Aleš Fevžer

Kot je v nedavnem intervjuju za Sportal razlagal Zoran Zeljković, je po njegovem mnenju Primorcem v pretekli sezoni na najtežjih tekmah zmanjkalo nekaj kakovosti in širine. Poletne kadrovske spremembe naj bi ta manko odpravile. Prav širina bo v uvodnem delu sezone za kanarčke še kako pomembna, saj se že prihodnji teden podajajo na še precej daljšo pot.

Zeljković se bo vrnil na Ferske otoke, kjer je pred tem že gostoval z Olimpijo (neuspešno) in latvijsko Audo (uspešno). Koper v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo čaka obračun s ferskim NSI Runavikom, ki je v četrtek ugnal malteški Hamrun.

Koper so zapustili številni pomembni akterji: Maj Mittendorfer, Metod Jurhar, Mark Pabai, Felipe Curcio, Nik Omladič. Na drugi strani se je ekipi pridružilo šest novih obrazov.

Lendavčani, ki so si vrnitev med nogometno elito priigrali v dodatnih kvalifikacijah proti Ajdovcem, se v novo sezono podajajo z novim trenerskim štabom in vsaj za zdaj še brez potrjenih okrepitev. Dres Nafte je slekel tudi Aleks Pihler, a se je kapetan lendavske zasedbe tik pred začetkom prvenstva vrnil, od modrih pa so se poslovili Gregor Bajde, Josip Marinić, Luka Verbič, Marcos Tavares mlajši in Balazs Bakti.

Celje brez treh stebrov

V petkovem večeru bo znova oživel tudi dom slovenskih državnih prvakov. Na stadion Z'dežele prihaja Mura, na njeni klopi pa se bo predstavil Mitja Mörec. Za začetek 43-letnega stratega čaka izjemno zahtevna naloga, saj jim v Murski Soboti prav tako še ni uspelo v celoti popolniti igralskega kadra. Žan Karničnik je celjski dres zamenjal za vijoličasto barvo Maribora. Foto: NK Maribor

Toda s svojimi preglavicami se soočajo tudi branilci naslova. Po izteku pogodbe so se od knežjega mesta poslovili kapetan Žan Karničnik, Juanjo Nieto in Nikita Josifov, z 12 goli najboljši strelec zadnjega državnega prvenstva. Pestro je bilo tudi na vhodnih vratih knežjega mesta, dres grofov so oblekli Matic Ivanšek, Veton Tusha, Žiga Frelih, Leonardo Koutas, Pijus Širvys, Yaya Dukuly in Alpha Diounkou.

Celje je v preteklih sezonah že znalo zakrpati velike vrzeli, a odhod dveh ključnih bočnih branilcev vseeno predstavlja svojevrsten izziv. Kako se bo z njim soočil Vitor Campelos?

Trije sosedski obračuni

Preostanek uvodnega konca tedna v novi sezoni Prve lige Telemach bo minil v znamenju precej krajših potovanj. Novinci med prvoligaško konkurenco in avtorji senzacionalne pokalne zgodbe iz prejšnje sezone, nogometaši Brinja Grosuplja, se podajajo v Domžale, kjer jih čaka obračun z Radomljami.

Mlinarji so se po izteku pogodbe razšli z Jugoslavom Trenčovskim, Makedonca pa je nasledil Srb Ivan Vukomanović, ki se po obdobju v Indiji vrača v evropski nogomet. Nasproti mu stoji ekipa Gorana Markovića. Dolenjci so v prejšnji sezoni dokazali, da se lahko kosajo s prvoligaši, saj so iz pokalnega tekmovanja poleg Maribora in Olimpije v polfinalu izločili prav Radomljane.

Drugačnega nasprotnika bi si za ognjeni krst na klopi Olimpije najbrž želel Mišo Brečko. Zmaji so klavrno sezono 2025/26 končali z novim porazom proti Bravu, ki je bil boljši na vseh štirih ljubljanskih derbijih v zadnjem letu, žreb pa je določil, da se bosta kluba iz prestolnice pomerila tudi v prvem krogu nove sezone.

Medtem ko četo Aleša Arnola po osvojenem tretjem mestu čaka novo evropsko dokazovanje, se zeleno-beli v sezono podajajo brez mednarodnih nastopov. Olimpija je predstavila sedmerico novih obrazov, številne kadrovske spremembe pa so po najuspešnejši sezoni v zgodovini kluba zaznamovale tudi poletje pri Bravu. Bo Bravo tudi v letošnji sezoni trn v peti Olimpije? Foto: Filip Barbalić

Krog se bo končal v nedeljo, ko bodo pokalni prvaki v Kidričevem gostili Maribor. Vijoličasti v novo sezono vstopajo s svežim zagonom, ki ga je pod Kalvarijo prinesla vrnitev Zlatka Zahovića in Darka Milanića. Pričakovanja so vsekakor visoka.

1. SNL, 1. krog:

Petek, 17. julij:

Sobota, 18. julij:

Nedelja, 19. julij:

Lestvica