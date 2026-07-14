Slovenci z elektrarnami preplačujejo elektriko, ne da bi to sploh vedeli

Način, kako uporabljamo elektriko, se danes spreminja hitreje kot kadarkoli prej. Če smo bili nekoč predvsem pasivni porabniki energije, gospodinjstva danes vse pogosteje postajajo tudi proizvajalci, hranilniki in upravljavci električne energije. Ob tem pa se pojavlja tudi vse več vprašanj, kako učinkovito povezati več različnih odjemnih mest, na primer hišo, vikend, poslovni objekt ali več stanovanjskih enot, v enoten energetski sistem.

Prav to je zanimalo tudi enega od bralcev Siol.net, ki se je vprašal, ali je mogoče eno sončno elektrarno in hibridni sistem smiselno povezati z več različnimi odjemnimi mesti hkrati. Takšna vprašanja so danes vse pogostejša, saj se način porabe elektrike v gospodinjstvih hitro spreminja. V gospodinjstvih je vse več električnih avtomobilov, toplotnih črpalk in drugih energetsko zahtevnejših naprav, hkrati pa številni delajo od doma in elektriko uporabljajo drugače kot pred leti.

Foto: Osebni arhiv

Posledično so obremenitve omrežja večje, vse večjo vlogo pri končnem računu pa igra tudi omrežnina. Zato danes ni več pomembno le, koliko energije proizvedemo, temveč predvsem, kako učinkovito jo znamo razporejati med različnimi objekti, napravami in načini porabe.

V seriji člankov Energetika 2.0 na Siol.net skupaj s strokovnjaki podjetja NGEN odgovarjamo na konkretna vprašanja bralcev o porabi elektrike, sončnih elektrarnah, baterijah in pametnem upravljanju energije. Vsa vprašanja izhajajo iz resničnih dilem, ki ste jih bralci oddali prek našega obrazca, odgovori pa temeljijo na praktičnih izkušnjah in aktualnih rešitvah na trgu.

Kaj sploh pomeni "več odjemnih mest"?

Foto: Jan Lukanović

Ko govorimo o odjemnih mestih, mislimo na posamezne priključke za električno energijo. Večina gospodinjstev ima eno odjemno mesto, danes pa je vse več primerov, ko ima posameznik ali družina več različnih lokacij in s tem tudi več ločenih porab elektrike.

To je lahko družinska hiša in vikend, stanovanje ali poslovni prostor, več stanovanjskih enot ali kombinacija domače hiše in polnilnice za električni avtomobil na drugi lokaciji. Vsako od teh odjemnih mest ima svojo porabo, svoje konice obremenitve in svoj obračun omrežnine.

Prav zato se danes vse več uporabnikov sprašuje, ali bi bilo mogoče takšne sisteme med seboj smiselno povezati in energijo upravljati bolj celostno. V praksi namreč ni več pomembno le, koliko elektrike posamezen objekt porabi, temveč tudi, kako se poraba porazdeli med različnimi lokacijami in v katerih trenutkih so največje obremenitve sistema.

Foto: Jan Lukanović

Ali se več odjemnih mest sploh splača povezovati?

Na to vprašanje ni enotnega odgovora, saj je smiselnost povezovanja več odjemnih mest odvisna predvsem od načina porabe elektrike, velikosti objektov, priključnih moči in navad uporabnika. V nekaterih primerih je lahko skupna energetska rešitev zelo učinkovita, drugič pa je bolj smiselno, da ima vsak objekt svojo individualno samooskrbo.

Pomembno vlogo igra tudi to, ali gre za objekte na isti lokaciji ali za več med seboj oddaljenih objektov. Če ima uporabnik na primer hišo, vikend in poslovni objekt, se poraba elektrike pogosto razlikuje glede na čas dneva ali sezono. Prav tu lahko postane celostno upravljanje energije zanimivo, saj omogoča boljši pregled nad celotno porabo in učinkovitejšo optimizacijo sistema.

Po drugi strani pa povezovanje več odjemnih mest pomeni tudi več tehničnih in organizacijskih vprašanj. Upoštevati je treba način obračunavanja elektrike, omrežnine, priključne moči ter možnosti postavitve sončne elektrarne in baterijskega sistema za posamezno lokacijo.

Prav zato strokovnjaki v podjetju NGEN poudarjajo, da pri takšnih projektih ni univerzalne rešitve. Smiselnost sistema je vedno treba oceniti glede na konkretne potrebe uporabnika, način porabe in dolgoročne cilje energetske optimizacije.

Individualna ali skupinska samooskrba?

Pri načrtovanju celostne energetske rešitve se tako uporabniki pogosto srečajo z vprašanjem, ali je bolj smiselna individualna ali skupinska samooskrba. Razlika med njima je predvsem v načinu upravljanja proizvodnje in porabe električne energije.

Pri individualni samooskrbi ima vsak objekt svojo sončno elektrarno in praviloma tudi lasten sistem upravljanja energije. Takšna rešitev je pogosto preprostejša za izvedbo in omogoča bolj neposreden nadzor nad porabo posameznega objekta.

Skupinska samooskrba pa pomeni, da si več uporabnikov ali objektov deli skupen proizvodni vir električne energije. To je lahko zanimivo predvsem pri več objektih istega lastnika ali pri sistemih, kjer je smiselno energijo upravljati bolj centralizirano. Takšen pristop lahko prinese določene prednosti pri optimizaciji porabe, hkrati pa zahteva tudi precej več usklajevanja, načrtovanja ter prilagajanja zakonodajnim in tehničnim omejitvam.

Foto: Jan Lukanović

Prav zato pri večjih ali kompleksnejših projektih postaja ključna dobra začetna analiza, ki pokaže, katera oblika samooskrbe je glede na način porabe in cilje uporabnika dolgoročno najbolj smiselna.

Zakaj postaja pomembno pametno upravljanje več lokacij hkrati?

Ko ima uporabnik več objektov ali odjemnih mest, postane upravljanje energije precej bolj kompleksno kot pri eni sami hiši. Ne gre več samo za spremljanje porabe posameznega objekta, temveč za razumevanje celotnega energetskega sistema uporabnika.

Prav zato postajajo vse pomembnejše rešitve, ki omogočajo centraliziran pregled nad več lokacijami hkrati. Sistemi, kot je SG Connect, omogočajo spremljanje proizvodnje, porabe, delovanja baterijskih sistemov in obremenitev omrežja na različnih objektih znotraj ene platforme.

Takšen pristop omogoča učinkovitejšo optimizacijo porabe, boljši nadzor nad konicami in hitrejše prilagajanje spremembam v porabi elektrike. Posebej pomembno pa je, da uporabnik ne upravlja več posameznih objektov ločeno, temveč energijo obravnava celostno.

Foto: Ana Kovač

To postaja vse pomembnejše predvsem v času višjih omrežnin, dinamičnih cen elektrike ter vse večje elektrifikacije gospodinjstev in poslovnih objektov.

Kakšno vlogo imajo pri tem baterijski sistemi?

Baterijski sistemi danes niso več namenjeni le shranjevanju presežkov sončne energije, temveč postajajo pomemben element optimizacije celotnega energetskega sistema. To je še posebej izrazito pri uporabnikih z več odjemnimi mesti ali večjo porabo elektrike.

S pomočjo baterijskih hranilnikov je mogoče učinkoviteje upravljati konice porabe, zmanjševati obremenitve omrežja in energijo uporabljati takrat, ko je to najbolj smiselno. To lahko pomembno vpliva tudi na stroške omrežnine in bolj predvidljivo porabo elektrike.

Pri več objektih ali poslovnih uporabnikih imajo baterijski sistemi še dodatno vlogo, saj omogočajo večjo fleksibilnost upravljanja energije med različnimi lokacijami in načini porabe. Prav zato postajajo vse pomembnejši del sodobnih celostnih energetskih rešitev, kjer ni več v ospredju le proizvodnja elektrike, temveč predvsem njeno pametno upravljanje.

Foto: Jan Lukanović

Celostno upravljanje energije postaja nova realnost

Elektrika danes ni več nekaj, kar samo porabljamo. Zaradi vse večje elektrifikacije, višjih obremenitev omrežja in sprememb pri obračunavanju omrežnine postaja vse pomembneje, kako energijo upravljamo med različnimi objekti, napravami in načini porabe.

Prav zato bodo celostne energetske rešitve, ki povezujejo proizvodnjo, shranjevanje in pametno upravljanje energije, v prihodnjih letih igrale vse pomembnejšo vlogo tako pri gospodinjstvih kot podjetjih. Energetska prihodnost bo zato vse bolj temeljila na povezanih sistemih, ki bodo znali energijo samodejno prilagajati načinu življenja, porabi in razmeram v omrežju.