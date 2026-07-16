Lovska družina Col je na družbenih omrežjih objavila redek posnetek rjavega medveda, ki razkriva eno od njegovih prepoznavnih vedenj v naravi. Kamera je ujela trenutek, ko se medved najprej večkrat močno podrgne ob drevesno deblo, nato pa se povalja še po travi in mirno nadaljuje pot v gozd.

Po pojasnilih lovcev takšno vedenje ni naključno. Z drgnjenjem ob drevo in valjanjem po tleh medved aktivno označuje svoj življenjski prostor ter drugim medvedom sporoča, da se nahaja na tem območju.

Hkrati ima drgnjenje tudi povsem praktičen namen. Medved se na ta način znebi stare odmrle dlake, drevesna smola in rastlinski sokovi pa mu pomagajo pri zaščiti pred klopi in drugimi zunanjimi zajedavci.

Na nekaterih območjih velja večja previdnost

Posnetek prihaja v času, ko pristojni na nekaterih območjih Slovenije opozarjajo na večjo previdnost zaradi povečane aktivnosti medvedov. Občina Ribnica je ta teden opozorila, da so na območju Dolenje vasi in okolice opazili več medvedk z mladiči. Občane in obiskovalce pozivajo, naj bodo pri gibanju v gozdu posebej previdni, saj so medvedke ob mladičih lahko bolj zaščitniške in nepredvidljive.

Če medveda opazite v neposredni bližini naselja ali ocenite, da predstavlja nevarnost za ljudi, pokličite številko 112. Ob srečanju z medvedom pa strokovnjaki svetujejo, da ostanete mirni, se živali ne približujete in se počasi umaknete po isti poti, po kateri ste prišli. Pse je priporočljivo ves čas voditi na povodcu.