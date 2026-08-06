Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
6. 8. 2026,
6.08

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
vročina temperature vreme napoved ohladitev

Četrtek, 6. 8. 2026, 6.08

27 minut

Pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Vročina-poletje-vročinski-val | Od sobote naprej se bodo temperature znova dvigale, po napovedih pa ne bodo presegle 35 stopinj Celzija. | Foto Shutterstock

Od sobote naprej se bodo temperature znova dvigale, po napovedih pa ne bodo presegle 35 stopinj Celzija.

Foto: Shutterstock

Pred nami je po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Ohladitev si lahko obetamo v petek, a le za kratek čas.

Tokratni vročinski val se je na zahodu Slovenije začel že pretekli torek, naslednji dan pa je zajel tudi vzhod države. Na Arsu opozarjajo, da bo najvišja dnevna temperatura tudi danes presegla 35 stopinj Celzija. Do petka zato za večji del države še velja najvišja stopnja vremenskega opozorila za vročino.

V torek so več kot 35 stopinj Celzija že osmi dan zapored namerili v Ljubljani. S tem je bil presežen rekord iz avgusta 2013, ko so tako visoke temperature v glavnem mestu zabeležili sedem zaporednih dni.

Vročina vztraja tudi ponoči. Še en rekord so v noči na torek dosegli na Rogli, kjer se živo srebro tudi na 1495 metrih nadmorske višine ponoči ni spustilo pod 21 stopinj Celzija.

Izjemna suša prinesla prepoved

Medtem je vse bolj izrazita tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Da bi zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so ponekod na severovzhodu države že prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene.

Tudi danes je za del Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Osvežitev se nakazuje v petek, ko bodo ozračje ohladile krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti države in z njo povezana toplotna obremenitev bosta zato prehodno popustili. Rdeče vremensko opozorilo Arsa za petek ostaja le na Primorskem, drugod bo veljalo oranžno opozorilo.

A ohladitev bo le kratkotrajna. 

medved, gozdna luža, kočevsko, živali
Novice Posnetek razkriva poletno dogajanje v gozdu, ki je našim očem običajno skrito #video
Natalija Verboten, pevka
Trendi Natalija Verboten: Preizkušam vzdržljivost vozlov
Dunaj
Novice Na Dunaju zabeležili 41 stopinj Celzija
vročina temperature vreme napoved ohladitev
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.