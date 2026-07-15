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Avtor:
R. P.

Sreda,
15. 7. 2026,
15.17

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Ismail Elfath angleška nogometna reprezentanca Lionel Messi Lionel Messi argentinska nogometna reprezentanca

Sreda, 15. 7. 2026, 15.17

1 ura, 4 minute

Kdo je Ismail Elfath?

Angleži v skrbeh zaradi sodnika. Nova nečedna igrica Fife?

Avtor:
R. P.

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Anglija navijač | Anglija na napredovanje v finale svetovnega prvenstva čaka že 60 let. | Foto Reuters

Anglija na napredovanje v finale svetovnega prvenstva čaka že 60 let.

Foto: Reuters

Nogometni svet odšteva ure do začetka drugega polfinalnega spopada na SP 2026 med Anglijo in Argentino, na Otoku pa niso najbolj zadovoljni z izborom sodnika. Danes bo pravico v Atlanti delil ameriški sodnik maroških korenin Ismail Elfath, ki je že večkrat sodil na tekmah, na katerih je nastopil Lionel Messi. Argentinski superzvezdnik se je vselej veselil zmage. Otočane skrbi tudi podatek, da nogometašem Anglije na tem mundialu rumene kartone dodeljujejo trikrat hitreje kot gavčem.

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Na svetovnem prvenstvu, ki je postreglo s številnimi kontroverznimi sodniškimi odločitvami in zapleti, bodo odigrane le še tri tekme. Na seznamu kandidatov za dvoboja, na katerih se bo konec tedna odločalo o medaljah, vztraja tudi najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić, odgovorno vlogo na današnjem polfinalu, ki se bo v Atlanti začel ob 21. uri, pa je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) zaupala Američanu. Obračun med Anglijo in Argentino prinaša ogromen vložek, zaradi pestre zgodovine med obema reprezentancama in državama pa na zelenici velja pričakovati vse prej kot miren obračun.

Ko sodi Američan, Messi ne izgublja

Na igrišču bo čustveno, strasti pa bo skušal miriti Ismail Elfath. Otočane je zmotil podatek, da 44-letni Američan večino sodniških izkušenj nabira v ligi MLS, kjer kraljuje Lionel Messi. Argentinskemu kapetanu, ki želi letos ubraniti svetovni naslov, vztraja pa tudi v boju za najboljšega strelca turnirja, je v ZDA sodil že na štirih tekmah. Messi je s svojim Interjem iz Miamija zmagal na vseh štirih – trikrat v ligi MLS, enkrat pa v finalu ligaškega pokala.

Navijači Argentine so v Atlanto pripotovali v ogromnem številu. Njihov največji junak je kdo drug kot kapetan Lionel Messi. | Foto: Reuters Navijači Argentine so v Atlanto pripotovali v ogromnem številu. Njihov največji junak je kdo drug kot kapetan Lionel Messi. Foto: Reuters

Elfath pa je na zadnjem SP 2022 opravljal tudi vlogo četrtega sodnika v nepozabnem finalu med Argentino in Francijo, na katerem je Messi dosegel dva zadetka, nato pa po strelih z bele točke uresničil otroške sanje in osvojil svetovno prvenstvo. Elfath torej, če povprašate bolj vraževerne otoške navijače, Messiju prinaša srečo in pot do zmage.

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Angleži ga prejmejo najhitreje, Argentinci pa ...

Angleže pa je zmotil še en podatek. Izmed ekip, ki so se na SP 2026 uvrstile med najboljših osem, najhitreje prejema rumene kartone. Njihovi nogometaši ga dobijo v povprečju na vsakih sedem storjenih prekrškov. Popolno statistično nasprotje predstavljajo Argentinci. Sodniki jim rumeni karton na tem prvenstvu pokažejo šele po vsakem 22. prekršku, kar je ogromna razlika z Angleži. Bi lahko prišla do izraza tudi danes?

Elfath bo danes sodil četrto tekmo na SP 2026. V skupinskem delu je sodil dvoboja med Japonsko in Nizozemsko ter Urugvajem in Španijo, v izločilnem delu pa srečanje osmine finala med Norveško in Brazilijo.

Agustin Canobbio je težko sprejel izključitev na srečanju proti Španiji. | Foto: Reuters Agustin Canobbio je težko sprejel izključitev na srečanju proti Španiji. Foto: Reuters

Na srečanju med Urugvajem in Španijo je zveznemu igralcu Urugvaja Agustinu Canobbiu pokazal rdeči karton za oster prekršek nad španskim branilcem Paujem Cubarsijem. Južnoameričan je to sprejel z neodobravanjem, v jezi pa je sodnika prijel tudi za majico.

V ZDA prišel kot najstnik

Prihaja iz Maroka, pri 17 letih pa se je preselil v ZDA, kjer je v Austinu na Univerzi v Teksasu diplomiral iz strojništva in kasneje pridobil ameriško državljanstvo. Vzporedno je igral nogomet za amatersko moštvo Austin Lightning v nižji ligi. Veljal je za dokaj vročekrvnega igralca, nato pa so ga izkušnje s slabim sojenjem na njegovih tekmah spodbudile k odločitvi, da bi sam postal sodnik. Začel je v najnižjih tekmovanjih, a hitro napredoval.

Na SP 2026 je nazadnje sodil srečanje med Brazilijo in Norveško (1:2). | Foto: Reuters Na SP 2026 je nazadnje sodil srečanje med Brazilijo in Norveško (1:2). Foto: Reuters

Od leta 2012 sodi v ligi MLS, dvakrat pa je bil izbran za sodnika leta (2020 in 2022). Pravico je delil tudi na olimpijskem turnirju na Japonskem (2021), v afriškem pokalu narodov (2021) in na svetovnem prvenstvu v Katarju (2022), kjer je sodil na treh tekmah. V spominu je ostal prizor, ko je na srečanju med Kamerunom in Brazilijo v sodnikovem podaljšku pokazal rumeni karton strelcu zmagovitega gola Vincentu Aboubakarju. Ta je dosegel zadetek in pri proslavljanju od sreče slekel dres.

Elfath ga je v skladu s pravili kaznoval. Ker pa je bil to za Kamerunca drugi rumeni karton na srečanju, je moral predčasno z igrišča. To je storil dobre volje, še pod vtisom doseženega zadetka, pri tem pa se je tudi rokoval s sodnikom.

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