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Avtor:
STA

Sreda,
15. 7. 2026,
13.42

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Sreda, 15. 7. 2026, 13.42

1 ura, 11 minut

Poskus vloma v Yamalov dom po polfinalu med Francijo in Španijo

Avtor:
STA

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Yamal | V današnjih zgodnjih jutranjih urah sta dve osebi poskusili vlomiti v dom zvezdnika španske nogometne reprezentance Lamina Yamala. | Foto Instagram

V današnjih zgodnjih jutranjih urah sta dve osebi poskusili vlomiti v dom zvezdnika španske nogometne reprezentance Lamina Yamala.

Foto: Instagram

V današnjih zgodnjih jutranjih urah se je zgodil poskus vloma v dom zvezdnika španske nogometne reprezentance Lamina Yamala. Incident se je zgodil le nekaj ur po prepričljivi zmagi Španije nad Francijo z 2:0 v polfinalu svetovnega prvenstva, poročajo katalonski mediji.

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"Zgodil se je poskus vloma v stanovanjsko hišo v kraju Esplugues de Llobregat, predmestju Barcelone," je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tiskovni predstavnik katalonske policije in dodal, da zaradi varovanja zasebnosti ne morejo razkriti identitete lastnika.

Kot poroča katalonski dnevnik La Vanguardia, pa je hiša v lasti mladega zvezdnika Barcelone Yamala.

Dve osebi s kapucami sta preplezali zid posestva, a sta zbežali, ko ju je zalotilo zasebno varnostno osebje, je poročal časopis.

Poskus vloma se je zgodil danes ob zori, nekaj ur po tekmi, na kateri je la roja premagala les bleus tudi po zaslugi enajstmetrovke, ki jo je v korist Španije po prekršku nad Yamalom uspešno izvedel Mikel Oyarzabal in s tem tlakoval pot do španske zmage.

Yamalovo posestvo je znano tudi po tem, da je bilo, ko sta bila še par in živela v Barceloni, v lasti nekdanjega nogometaša Gerarda Piqueja in kolumbijske pevke Shakire, so še zapisali pri La Vanguardii.

Katalonska policija je sporočila tudi, da preiskuje še en primer "ropa z uporabo sile" v drugi hiši v kraju Esplugues de Llobregat v bližini Yamalovega domovanja.

Vlomi v domove nogometašev – zlasti v Madridu – niso redkost. V zadnjih letih so bili žrtve tovrstnih kaznivih dejanj številni nogometni zvezdniki, kot so Karim Benzema, Rodrygo in Dani Carvajal.

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