Haiti je sporazumno prekinil sodelovanje z glavnim trenerjem Sebastienom Mignejem. S tem se je končalo obdobje 53-letnega Francoza na čelu reprezentance, ki jo je popeljal do prvega nastopa na svetovnem prvenstvu po letu 1974, je danes sporočila haitijska nogometna zveza.

Odločitev je bila sprejeta sporazumno, so navedli pri zvezi in se Migneju zahvalili za njegovo "profesionalnost, predanost in zavzetost".

Migne je reprezentanco Haitija vodil od leta 2024, čeprav te karibske države nikoli ni obiskal.

Haiti je izpadel v skupinskem delu mundiala v ZDA, Mehiki in Kanadi po porazih proti Škotski (0:1), Braziliji (0:3) in Maroku (2:4).