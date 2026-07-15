Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
15. 7. 2026,
11.22

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Haiti Sebastien Migne

Sreda, 15. 7. 2026, 11.22

36 minut

Konec sodelovanja

Sebastien Migne ni več selektor Haitija

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Sebastien Migne | Sebastien Migne ni več selektor Haitija. | Foto Reuters

Sebastien Migne ni več selektor Haitija.

Foto: Reuters

Haiti je sporazumno prekinil sodelovanje z glavnim trenerjem Sebastienom Mignejem. S tem se je končalo obdobje 53-letnega Francoza na čelu reprezentance, ki jo je popeljal do prvega nastopa na svetovnem prvenstvu po letu 1974, je danes sporočila haitijska nogometna zveza.

Odločitev je bila sprejeta sporazumno, so navedli pri zvezi in se Migneju zahvalili za njegovo "profesionalnost, predanost in zavzetost".

Migne je reprezentanco Haitija vodil od leta 2024, čeprav te karibske države nikoli ni obiskal.

Haiti je izpadel v skupinskem delu mundiala v ZDA, Mehiki in Kanadi po porazih proti Škotski (0:1), Braziliji (0:3) in Maroku (2:4).

Rayan Cherki
Sportal Francoz brez ovinkarjenja pokazal na svojo ekipo in "prekinil" intervju
Španija - Francija naslovnice
Sportal Nogometni svet se klanja Špancem, ki so "zadušili" glavna francoska orožja #foto
Ben Gill Interblock
Sportal Anglež, ki je vzljubil Slovenijo: Messi je najboljši na svetu, a bo Argentina padla!
Kylian Mbappe, Francija : Španija, SP 2026
Sportal Ob bolečem porazu nov udarec za Mbappeja: kaj ga čaka ob vrnitvi v Madrid?
Didier Deschamps, SP 2026
Sportal So sodniki oškodovali Francijo? Deschamps po porazu jezen pred kamero.
SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Haiti Sebastien Migne
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.