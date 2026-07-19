Argentinski kapetan Lionel Messi se je v čustveni objavi na Instagramu nekaj ur pred finalom svetovnega prvenstva v nogometu proti Španiji poklonil svoji ekipi in njenim uspehom v zadnjih letih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Argentinski branilci naslova se bodo za pokal pomerili z evropsko prvakinjo Španijo.

"Ne glede na to, kaj se zgodi, je ta skupina že napisala zgodbo, ki je ne bomo nikoli pozabili in je nihče ne more izbrisati. GREMO, ARGENTINA," je 39-letni veteran zapisal ob fotografiji vseh argentinskih igralcev, trenerjev in podpornega osebja.

V letih 2021 in 2024 je sedanja generacija argentinskih igralcev dvakrat osvojila tudi pokal Amerike. Pred tem Messi v 16 letih z reprezentanco ni osvojil niti enega naslova.

Foto: Reuters

"Najboljša stvar v vseh teh letih niso bili nikoli samo naslovi, ampak celotna pot. Deliti vsakdanje življenje s to skupino, tekmovati skupaj, se prebijati skozi težke čase in uživati v vsakem koraku," je zapisal osemkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega igralca leta na svetu.

"Hvala vsakemu od mojih soigralcev, trenerskemu štabu in vsem, ki vsak dan delajo, da ta reprezentanca ostaja družina," je sklenil Messi, ki uradno svoje nadaljnje reprezentančne usode še ni razkril.

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