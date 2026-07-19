Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., STA

Nedelja,
19. 7. 2026,
12.15

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

Natisni članek
Lionel Messi Lionel Messi SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Argentina Španija

Nedelja, 19. 7. 2026, 12.15

56 minut

Čustven zapis

Lionel Messi se je oglasil s čustvenim zapisom

Avtorji:
B. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28
Lionel Messi | "Najboljša stvar v vseh teh letih niso bili nikoli samo naslovi, ampak celotna pot." | Foto Reuters

"Najboljša stvar v vseh teh letih niso bili nikoli samo naslovi, ampak celotna pot."

Foto: Reuters

Argentinski kapetan Lionel Messi se je v čustveni objavi na Instagramu nekaj ur pred finalom svetovnega prvenstva v nogometu proti Španiji poklonil svoji ekipi in njenim uspehom v zadnjih letih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Argentinski branilci naslova se bodo za pokal pomerili z evropsko prvakinjo Španijo.

"Ne glede na to, kaj se zgodi, je ta skupina že napisala zgodbo, ki je ne bomo nikoli pozabili in je nihče ne more izbrisati. GREMO, ARGENTINA," je 39-letni veteran zapisal ob fotografiji vseh argentinskih igralcev, trenerjev in podpornega osebja.

V letih 2021 in 2024 je sedanja generacija argentinskih igralcev dvakrat osvojila tudi pokal Amerike. Pred tem Messi v 16 letih z reprezentanco ni osvojil niti enega naslova.

Lionel Messi, Argentina | Foto: Reuters Foto: Reuters Zahvala vsem, ki delajo na tem, da ostajajo družina

"Najboljša stvar v vseh teh letih niso bili nikoli samo naslovi, ampak celotna pot. Deliti vsakdanje življenje s to skupino, tekmovati skupaj, se prebijati skozi težke čase in uživati v vsakem koraku," je zapisal osemkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega igralca leta na svetu.

"Hvala vsakemu od mojih soigralcev, trenerskemu štabu in vsem, ki vsak dan delajo, da ta reprezentanca ostaja družina," je sklenil Messi, ki uradno svoje nadaljnje reprezentančne usode še ni razkril.

Preberite še:

Gianni Infantino
Sportal Pri Fifi si manejo roke
Petar Stojanović Dani Olmo
Sportal Šokiral Barcelono in jo mahnil na Hrvaško. Zdaj je na vseh svetovnih naslovnicah!
SP 2026 Maroko Kanada
Sportal Tehnična študijska skupina Fife širitev SP označila kot uspešno
Lionel Messi Lionel Messi SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Argentina Španija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.