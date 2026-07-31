Premier Janez Janša je z voditelji več evropskih držav poslal pismo predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi, predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in irskemu predsedstvu Sveta EU, v katerem pozivajo k takojšnjemu in usklajenemu odzivu na zaostrene migracijske razmere v španski Ceuti, je danes sporočil urad vlade za komuniciranje.

V špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki je iz Maroka po ocenah španskih oblasti v zadnjem dnevu nezakonito vstopilo okoli 60 tisoč migrantov. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju je po najnovejših podatkih umrlo 57 migrantov, več kot 48 tisoč so jih že vrnili v Maroko.

Podpisniki pisma izražajo resno zaskrbljenost zaradi množičnih nezakonitih prehodov zunanje meje Evropske unije ter opozarjajo, da sedanje razmere spodkopavajo zaupanje v skupno evropsko migracijsko politiko. Ob tem poudarjajo, da nedavne odločitve španskih oblasti, ki otežujejo hitro vračanje nezakonitih migrantov ter postopki regularizacije velikega števila oseb brez urejenega statusa ustvarjajo vtis, da lahko nezakonit vstop v EU sčasoma vodi do zakonitega prebivanja.

Pozivajo k sklicu izredne seje notranjih ministrov

V pismu, ki so ga pripravili na pobudo Danske, pozivajo k sklicu izredne videokonference notranjih ministrov držav članic EU, na kateri bi uskladili skupne ukrepe za zaščito zunanjih meja unije in podporo Španiji pri obvladovanju razmer. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč evropske agencije za nadzor meja Frontex, pregled sodelovanja EU z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje.

Podpisniki obenem poudarjajo, da so zaščita zunanjih meja, preprečevanje nezakonitih migracij in solidarnost z državami članicami, ki se soočajo z največjimi pritiski, skupna odgovornost Evropske unije. Po njihovem mnenju trenutne razmere zahtevajo enotnost, odločnost in hitro ukrepanje evropskih institucij.

Hkrati morajo države članice v skladu s pravom Evropske unije in schengenskim zakonikom sprejeti potrebne ukrepe za varovanje javnega reda in obravnavo tveganj, ki izhajajo iz sekundarnih migracijskih premikov, tudi z okrepitvijo ali ponovno uvedbo začasnega nadzora na notranjih mejah, še predlagajo v pismu, katerega prevod je objavljen na spletni strani vlade.

Pobudi so se zaenkrat pridružile Italija, Danska, Belgija, Češka, Poljska, Litva, Slovenija, Slovaška, Bolgarija, Romunija, Latvija, Madžarska, Švedska in Avstrija.