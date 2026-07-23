Nizozemski vezist Barcelone Frenkie de Jong si je strgal vez v desnem kolenu in bo več tednov odsoten z igrišč, je sporočil katalonski klub.

"Pregledi, opravljeni pri Frenkieju de Jongu, so potrdili strganino medialne kolateralne vezi v desnem kolenu," je zapisala Barcelona v sporočilu za javnost. Klub je navedel, da bo 29-letni Frenkie de Jong "v prihodnjih tednih nadaljeval zdravljenje pod zdravniškim nadzorom, odvisno od poteka okrevanja."

De Jong se je na Instagramu odzval na številna ugibanja o svojem zdravstvenem stanju in pojasnil, da si je koleno poškodoval med nastopanjem za Nizozemsko na pravkar končanem svetovnem prvenstvu. Poudaril je, da v tej fazi operacija ni potrebna. Nizozemec je na letošnjem mundialu odigral vse štiri tekme nizozemske reprezentance, vse do izpada v šestnajstini finala proti Maroku po izvajanju enajstmetrovk.

V pretekli sezoni je zaradi poškodbe mečne mišice na desni nogi, ki jo je utrpel na treningu, manjkal več tednov med koncem februarja in sredino aprila.