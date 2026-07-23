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Avtor:
STA

Četrtek,
23. 7. 2026,
20.20

Osveženo pred

23 minut

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Frenkie de Jong nizozemska nogometna reprezentanca FC Barcelona tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva La Liga špansko prvenstvo

Četrtek, 23. 7. 2026, 20.20

23 minut

Poškodba nogometaša Barcelone

Frenkie de Jong si je strgal vez v desnem kolenu

Avtor:
STA

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Frenkie de Jong | Frenkie de Jong | Foto Reuters

Frenkie de Jong

Foto: Reuters

Nizozemski vezist Barcelone Frenkie de Jong si je strgal vez v desnem kolenu in bo več tednov odsoten z igrišč, je sporočil katalonski klub.

"Pregledi, opravljeni pri Frenkieju de Jongu, so potrdili strganino medialne kolateralne vezi v desnem kolenu," je zapisala Barcelona v sporočilu za javnost. Klub je navedel, da bo 29-letni Frenkie de Jong "v prihodnjih tednih nadaljeval zdravljenje pod zdravniškim nadzorom, odvisno od poteka okrevanja."

De Jong se je na Instagramu odzval na številna ugibanja o svojem zdravstvenem stanju in pojasnil, da si je koleno poškodoval med nastopanjem za Nizozemsko na pravkar končanem svetovnem prvenstvu. Poudaril je, da v tej fazi operacija ni potrebna. Nizozemec je na letošnjem mundialu odigral vse štiri tekme nizozemske reprezentance, vse do izpada v šestnajstini finala proti Maroku po izvajanju enajstmetrovk.

V pretekli sezoni je zaradi poškodbe mečne mišice na desni nogi, ki jo je utrpel na treningu, manjkal več tednov med koncem februarja in sredino aprila.

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