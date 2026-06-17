Eno popoldne, vsa Slovenija v kozarcu

Že to soboto v središče Ljubljane prihaja najbolj osvežilna prireditev tega poletja. Na novi lokaciji, v Park Zvezda v Ljubljani, v soboto, 20. junija, prihaja že 14. izvedba Poletnih vinskih razvajanj – tradicionalne Ljubljanske vinske poti, ki bo tudi letos združila ljubitelje slovenske vinske tradicije in izvrstne hrane.

Letos bo dogodek zaživel na novi lokaciji v Parku Zvezda, kjer bo pod krošnjami dreves ponudil prijetno poletno vzdušje, druženje in vrhunsko vinsko-kulinarično izkušnjo. Več kot pet tisoč obiskovalcev bo lahko uživalo v več kot 350 vzorcih vrhunskih vin in kulinaričnih dobrot, ki bodo pričarali edinstveno doživetje za vse čute.

Foto: Proevent

Od Slovenije prek Slavonije do Latinske Amerike

Obiskovalci bodo med 14. in 20. uro (nov odpiralni čas!) lahko raziskovali ponudbo več kot 40 vinarjev iz vseh slovenskih vinorodnih dežel in tujine.

Foto: Proevent

Na dogodku se poleg domačih vin predstavljajo še vina Boisa Brandy & Wine z gruzijskimi vini, Slavonija & Baranja vina iz Slavonije, Bodega Latina z argentinskimi vini ter Solvivo Wines ter T&T Group z vini in žganjem iz najrazličnejših držav.

Za kulinarične užitke in nakupe bodo na voljo tudi številni domači ponudniki suhomesnatih izdelkov, sirov in olj, izdelkov iz tartufov, sladki program, medena vina, gini in vzorci žganih pijač.

Od godbe do poletnih DJ-ritmov

Na dogodku bo tudi pester kulturni program, ki bo vinsko-kulinaričnemu druženju dodal pridih slovenske tradicije. Selitev prireditve z Mestnega trga v Park Zvezda bo simbolično pospremila Godba Lukovica, obiskovalce pa bosta navdušila tudi Twirling klub Urshinih mažoret in že tradicionalne Čarovnice z Notranjskega iz Plesnega društva Mavrice. Za prijetno glasbeno kuliso in sproščeno vzdušje pod krošnjami Parka Zvezda bo skrbel DJ Klatzi.

Foto: Proevent Tudi letos bo prisoten Zavod Varna pot s preventivnimi aktivnostmi za spodbujanje odgovornega uživanja vina in varne mobilnosti.

Druga izdaja Ljubljanske vinske poti, uradno Martinovanje v Ljubljani, bo 7. novembra, prav tako v Parku Zvezda. Vinsko-kulinarični dogodki Vinska razvajanja in kulinarika 2026 se bodo nadaljevali na 28. Slovenskem festivalu vin, ki bo 19. in 20. novembra v Cankarjevem domu, in končali na Vinskem univerzumu za mlade v decembru.

Foto: Proevent Ljubljanska vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za okušanje vinskih vzorcev pa bodo kot plačilno sredstvo na voljo kuponi – ti so na voljo prek sistema Proticket in na dan dogodka na blagajnah vinske poti.

Več informacij je na voljo TUKAJ.

Organizator Ljubljanske vinske poti je Proevent, d. o. o., kot partner pa se dogodku tudi letos pridružuje Turizem Ljubljana z znamko Gourmet Ljubljana.

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