Najbolj štajerski rekord do zdaj: napovedujejo najdaljši špricer na svetu

Vodole pri Mariboru bodo 8. avgusta prizorišče pravega spektakla, saj bodo poskušali podreti Guinnessov rekord v najdaljši zdravici s špricerjem.

Pri Fontani vin Vodole, priljubljeni izletniški točki ljubiteljev štajerske kapljice, bodo 8. avgusta priredili prav poseben podvig – podreti želijo Guinnessov svetovni rekord v nazdravljanju s špricerjem.

"Spektakel, ki ga lahko doživiš samo enkrat v življenju," so napovedali organizatorji, ki želijo na enem mestu zbrati več kot dva tisoč ljudi in prav toliko špricerjev.

Več kot kilometer dolga zdravica

Kako bo videti podiranje rekorda? "Zberemo vsaj dva tisoč udeležencev z napolnjenim kozarcem špricerja, postavimo najdaljšo neprekinjeno linijo ljudi z napolnjenimi kozarci, na znak začne prvi, nato se zdravica kot val nadaljuje po celotni liniji," so organizatorji opisali dogodek, na katerem naj bi zbrana množica oblikovala več kot kilometer dolgo kolono.

Sodelovanje pri podiranju rekorda je brezplačno, prijave še vedno zbirajo, udeležba pa ni omejena na Štajerce, le na polnoletne. Tudi podvig ni povsem štajerska zamisel, aktualnega imajo namreč v lasti na Kitajskem, kjer so ga postavili z 2020 udeleženci.

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