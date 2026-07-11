Kaja Naveršnik, ki smo jo spoznali v kuharskem šovu MasterChef, se je s partnerjem Aljažem razveselila naraščaja. Postala sta starša dečku Filipu.

"Dobrodošel, mali Filip. Z neizmerno hvaležnostjo in srečo sporočamo, da se je danes ponoči, 10. julija, rodil naš mali Kovačnik – Filip," so ob rojstvu dečka zapisali na Instagram profilu priljubljene turistične kmetije Kovačnik na Planici nad Framom, kjer je Kaja "ta mlada".

In dodali: "Mamica in mali junak sta zdrava. Očka je neizmerno ponosen. Mi pa ... težko opišemo, koliko veselja, ganjenosti in ljubezni je v teh trenutkih napolnilo naš dom."

Vsem, ki so v minulih dneh skupaj z njimi čakali, molili, stiskali pesti in pošiljali lepe misli, so se zahvalili iz srca. Zahvalili so se tudi ekipi Porodnega oddelka UKC Maribor, kjer se je dojenček rodil.

Nekaj misli pa so ob rojstvu zaželeli tudi malčku. "Dragi naš Filip, naj te skozi življenje spremljajo zdravje, ljubezen, dobrota, pogum in Božji blagoslov. Naj bo tvoj smeh najlepša melodija našega doma in naj bo vsak tvoj korak obdan z ljudmi, ki te bomo imeli radi z vsem srcem," so še zapisali. In zaključili: "Dobrodošel v naši veliki družini. Čakali smo te z ljubeznijo. In že zdaj te imamo neskončno radi."