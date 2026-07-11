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Avtor:
Sa. B.

Sobota,
11. 7. 2026,
20.55

Osveženo pred

28 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Kaja Naveršnik MasterChef kulinarika mamica dojenček družina

Sobota, 11. 7. 2026, 20.55

28 minut

Kaja iz MasterChefa se je razveselila naraščaja

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Kaja Naveršnik | Lansko pomlad smo se pri Kaji na Pohorju mudili tudi mi. | Foto Ana Kovač

Lansko pomlad smo se pri Kaji na Pohorju mudili tudi mi.

Foto: Ana Kovač

Kaja Naveršnik, ki smo jo spoznali v kuharskem šovu MasterChef, se je s partnerjem Aljažem razveselila naraščaja. Postala sta starša dečku Filipu.

"Dobrodošel, mali Filip. Z neizmerno hvaležnostjo in srečo sporočamo, da se je danes ponoči, 10. julija, rodil naš mali Kovačnik – Filip," so ob rojstvu dečka zapisali na Instagram profilu priljubljene turistične kmetije Kovačnik na Planici nad Framom, kjer je Kaja "ta mlada".

In dodali: "Mamica in mali junak sta zdrava. Očka je neizmerno ponosen. Mi pa ... težko opišemo, koliko veselja, ganjenosti in ljubezni je v teh trenutkih napolnilo naš dom."

Vsem, ki so v minulih dneh skupaj z njimi čakali, molili, stiskali pesti in pošiljali lepe misli, so se zahvalili iz srca. Zahvalili so se tudi ekipi Porodnega oddelka UKC Maribor, kjer se je dojenček rodil.

Nekaj misli pa so ob rojstvu zaželeli tudi malčku. "Dragi naš Filip, naj te skozi življenje spremljajo zdravje, ljubezen, dobrota, pogum in Božji blagoslov. Naj bo tvoj smeh najlepša melodija našega doma in naj bo vsak tvoj korak obdan z ljudmi, ki te bomo imeli radi z vsem srcem," so še zapisali. In zaključili: "Dobrodošel v naši veliki družini. Čakali smo te z ljubeznijo. In že zdaj te imamo neskončno radi."

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