Do slapa Savica nič več brezplačno: koliko bo znašala vstopnina?

S 1. avgustom bodo za obisk slapa Savica spet začeli zaračunavati vstopnino, ki je sicer od aprila letos ni bilo treba plačevati .

Slap Savica, eden najbolj prepoznavnih naravnih simbolov Slovenije in Triglavskega narodnega parka, s prvim avgustom 2026 uvaja nov način upravljanja obiska, ta pa kot glavno novost za obiskovalce prinaša ponovno uvedbo plačila vstopnine.

Vsaka prva nedelja v mesecu bo brez vstopnine

Plačilo za obisk bo po novem znašalo štiri evre za vse obiskovalce, ki so dopolnili 16 let. Otroci in mladi do vključno 15. leta starosti bodo slap še naprej lahko obiskovali povsem brezplačno, saj si pristojne ustanove želijo mlajšim generacijam približati stik z naravo ter jih že od malih nog spodbujati k spoznavanju in spoštovanju naše naravne dediščine. Poleg tega novela Zakona o ohranjanju narave vsem obiskovalcem zagotavlja prost vstop vsako prvo nedeljo v mesecu.

Kdaj bo slap mogoče obiskati?

Vstopna točka bo v poletnih mesecih odprta med 8. in 19. uro, v jesenskih ter zimskih mesecih pa se bo njen obratovalni čas postopoma skrajšal. Ob neugodnih vremenskih razmerah, kot so močan dež, sneg, poledica ali nevarnost padanja kamenja, pa bo dostop do slapa zaradi varnosti obiskovalcev zaprt.

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Za kaj bodo porabili denar?

Zbrani denar bo porabljen izključno namensko in pregledno, so sporočili upravljavci. Del prihodkov bo namenjen kritju stroškov vzdrževanja poti in delovanja vstopne točke, del pa se bo namenil neposredno za ohranjanje narave ter urejanje lokalne infrastrukture, kot je urejanje parkirišč in prometnih obremenitev v Bohinju.

Nova ureditev je rezultat pogodbe o skrbništvu v Triglavskem narodnem parku, ki so jo sklenili Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj in Občina Bohinj, pri praktičnem izvajanju pa sodeluje tudi domače Turistično društvo Bohinj. S tem povezovanjem želijo organizacije bolje zaščititi naravo, razbremeniti lokalno okolje in obiskovalcem zagotoviti varnejšo ter bolj kakovostno izkušnjo.