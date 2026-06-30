Vsako leto opozarjamo, da se v visokogorskih jezerih ne sme kopati, saj gre za zelo občutljive ekosisteme. Pa se še dogaja, da vidimo koga, ki se hladi v Triglavskih jezerih ali v Krnskem jezeru. Večinoma gre za tujce. Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp, je sprožila novo kampanjo ozaveščanja o problematiki.

Foto: Matej Podgoršek "Po dolgem in napornem vzponu v visokogorje, bi se nam več kot prilegel skok v jezero. Toda nikar! Visokogorska jezera niso kopališče. So izjemno občutljivi ekosistemi, v katerih živijo organizmi, prilagojeni za življenje v čisti, hladni vodi," so zapisali pri Cipra Slovenija. Ko se kopamo, v vodo vnašamo tudi snovi, ki tja ne sodijo: kreme za sončenje, repelenti proti komarjem in klopom, deodoranti in druga onesnaževala.

"Ker so visokogorska jezera po večini majhna in slabo pretočna, se onesnaževala kopičijo veliko hitreje kakor v večjih jezerih, rekah ali morju. V visokogorju smo le gosti narave. Ohranimo jezera čista in živa!" so že zapisali pri Cipri in sporočilo ponazorili tudi s serijo zabavnih grafik. Kampanja je nastala v okviru projekta Odgovorno ravnanje z gorskimi vodnimi viri, ki ga financira ministrstvo za okolje in prostor.