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Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
12. 7. 2026,
13.33

Osveženo pred

15 minut

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Natisni članek
požar Bohinj planina planina Bela glava

Nedelja, 12. 7. 2026, 13.33

15 minut

Na vrhu planine Bela glava izbruhnil požar

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Vogar Bohinjsko jezero | Foto Matej Podgoršek

Foto: Matej Podgoršek

Na vrhu planine Bela glava je zjutraj izbruhnil požar. Gasilcem pri gašenju pomagajo letala, ki vodo zajemajo iz Bohinjskega jezera. Gasilci ocenjujejo, da gori na 50 krat 50 metrov veliki površini, požar naj bi zanetila strela, je poročala Televizija Slovenija (TVS).

"Gori predvsem humus in pa deloma ruševje, tako da je gašenje temu primerno tudi veliko bolj zahtevno. Seveda območje ni tako veliko, kot bi morda kdo mislil, ampak treba je izpostaviti, da je pri odmetu vode in pa gašenju seveda s podporo iz zraka ključno, da se žarišča tudi prekopljejo, da ima potem voda učinek, tako da vso energijo trenutno vlagamo v to, da bi bili že v samem začetku danes čim bolj učinkoviti in da seveda nam ga uspe pogasiti," je za TVS povedal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica Silvo Režek.

"V visokogorju imamo drugačne požare kot na Krasu. Na Krasu govorimo o vrhnjih požarih, ki običajno zajemajo ogromne površine, tukaj v visokogorju, na območju Triglavskega narodnega parka, pa se požar navadno začne v tleh, se pravi, da gori le humus, občasno pa se vname tudi ruševje," je za portal Žurnal24 dejal Režek. Po njegovih navedbah se takšni požari običajno širijo razmeroma počasi, večja težava pa je njihova dokončna pogasitev, saj ogenj tli pod površjem.

Opozorilo kopalcem v Bohinjskem jezeru

Bohinjska občina je na spletni strani objavila obvestilo, da danes na območju Bohinjskega jezera poteka zajemanje vode z letali za gašenje požarov tipa air tractor. Prvi prelet letala je bil predviden ob 10.30. Vse obiskovalce Bohinjskega jezera opozarjamo, da ne vstopajo v koridor za zajem vode in prosijo za razumevanje in upoštevanje morebitnih varnostnih navodil pristojnih služb. Izven nevednega koridorja so vse aktivnosti dovoljenje in se nemoteno izvajajo, so dodali.

Uprava RS za zaščito in reševanje je ta teden na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih deset dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati.

požar Bohinj planina planina Bela glava
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