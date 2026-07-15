Med Bledom in Bohinjsko Bistrico je od danes uradno odprta nova kolesarska povezava, ki povezuje dve pomembni gorenjski turistični območji. Nova trasa prinaša varnejše pogoje za kolesarje, boljše možnosti za trajnostno mobilnost ter lažje povezovanje med Bledom, Bohinjem in dolino Save Bohinjke.

Nova kolesarska povezava meri približno 20 kilometrov, skupaj z že obstoječo potjo do Bohinjskega jezera pa tvori skoraj 28 kilometrov dolgo povezavo med Blejskim in Bohinjskim jezerom. Večina trase je ločena od motornega prometa in poteka ob reki Savi Bohinjki. Projekt je del državnega in gorenjskega kolesarskega omrežja ter predstavlja pomembno pridobitev za prebivalce, obiskovalce in razvoj trajnostne mobilnosti v regiji.

Foto: Kaja Skrbinšek/STA

Skoraj 25 milijonov evrov vredna naložba

Gradnja povezave se je začela leta 2022, skupna vrednost projekta pa znaša skoraj 25 milijonov evrov. Pri izvedbi so sodelovali Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ter občini Bled in Bohinj, pri pripravi in uresničevanju projekta pa tudi drugi regionalni in državni partnerji. Financiranje je zagotovila Republika Slovenija, Evropski sklad za regionalni razvoj ter občini Bled in Bohinj.

V sklopu ureditve so nastala tudi nova kolesarska počivališča pri plavžu sv. Heme in pri slapu Grmečica. V prihodnje je ob Blejskem jezeru predvidena še pametna kolesarska postaja.

Foto: Tinkara Zupan/STA

Bohinjski župan Jože Sodja je ob odprtju poudaril, da projekt presega zgolj infrastrukturno vrednost. "Ta povezava ne povezuje samo dveh občin, ampak tudi ljudi in skupne razvojne cilje. Namenjena je domačinom, obiskovalcem ter rekreativnim in vsakodnevnim kolesarjem, njena največja vrednost pa je večja prometna varnost in boljša kakovost življenja," je povedal.

Bled in Bohinj stavita na trajnostno mobilnost

Blejski župan Anton Mežan je izpostavil, da nova kolesarska povezava pomeni več kot zgolj novo prometno infrastrukturo. "To je rezultat sodelovanja občin in države ter simbol povezovanja, odgovornega odnosa do prostora in trajnostnega razvoja. Nova pot povezuje Bled in Bohinj ter obiskovalcem in domačinom omogoča varnejše in prijetnejše doživetje doline Save Bohinjke," je dejal Mežan.

Foto: Tinkara Zupan/STA Foto: Tinkara Zupan/STA

Za popolno povezavo bo treba počakati še na zaključek del

Čeprav je nova kolesarska povezava odprta, še niso zaključene vse spremljevalne ureditve. Zaradi sanacije zemeljskega plazu je lokalna cesta med Bohinjsko Belo in Obrnami začasno zaprta, zato je za kolesarje urejen obvoz. Po predvidenem zaključku del konec avgusta bo povezava med Bledom in Bohinjsko Bistrico v celoti neprekinjena. Kolesarji naj do takrat uporabljajo označene obvoze ter upoštevajo prometno signalizacijo in cestnoprometne predpise.

Foto: Kaja Skrbinšek/STA