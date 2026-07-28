Madžarski turistki, ki je po hudi poškodbi v soteski Vintgar leta 2021 tožila Republiko Slovenijo, javni zavod Triglavski narodni park in Turistično društvo Gorje, je po poročanju Dnevnika pripadla odškodnina. Končni znesek zaradi tajnosti poravnave ni znan, za materialno in nematerialno škodo je sicer zahtevala 480.000 evrov.

Madžarka je bila julija 2021 na počitnicah z možem, hčerko in nečakom, ko se ji je v Vintgarju zgodila nesreča. Utrpela je hudo poškodbo glave, v komi je bila več tednov, posledice so bile težke. Bila je logopedinja, zdaj pa poklica ne more več opravljati in je pri 56 letih invalidsko upokojena, navaja Dnevnik.

Zahtevala je skoraj pol milijona evrov

Turistka je tožila Republiko Slovenijo kot lastnico zemljišča, na katerem se je zgodila nesreča, javni zavod Triglavski narodni park (JZ NTP), na katerega območju se Vintgar nahaja, in Turistično društvo Gorje, ki je pobiralo vstopnino. Vsi trije naj bi bili solidarno odgovorni nesrečo, tožbeni zahtevek pa je znašal dobrih 480.000 evrov z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Obravnava tožbe na sodišču se je začela aprila s poravnalnim narokom. Odvetnik tožnice Anže Zalar je tedaj povedal, da so prejeli korekten poravnalni predlog, o katerem bo tožnica še razmislila. Zdaj je sodni spor madžarske turistke končan, za škodo, ki jo je utrpela, je prejela odškodnino. Njen znesek zaradi tajnosti poravnave sicer ni znan.

Kdo naj sotesko upravlja, vzdržuje in nadzira ter zagotavlja varnost obiskovalcev v Vintgarju je bilo dolgo odprto vprašanje. Pred začetkom letošnje sezone je bil po navedbah Dnevnika sklenjen dogovor, da sotesko upravlja JZ NTP, njen začasni skrbnik pa je Turistično društvo Gorje in z njim povezano podjetje Soteska Vintgar. Po dogovoru med njima je za nesreče odškodninsko odgovoren JZ NTP.