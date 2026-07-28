Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
28. 7. 2026,
10.33

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
soteska Vintgar odškodnina Triglavski narodni park Turistično društvo Gorje

Torek, 28. 7. 2026, 10.33

22 minut

V Vintgarju poškodovani Madžarki odškodnina

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
soteska Vintgar | Madžarka je bila julija 2021 na počitnicah z možem, hčerko in nečakom, ko se ji je v Vintgarju zgodila nesreča. | Foto Shutterstock

Madžarka je bila julija 2021 na počitnicah z možem, hčerko in nečakom, ko se ji je v Vintgarju zgodila nesreča.

Foto: Shutterstock

Madžarski turistki, ki je po hudi poškodbi v soteski Vintgar leta 2021 tožila Republiko Slovenijo, javni zavod Triglavski narodni park in Turistično društvo Gorje, je po poročanju Dnevnika pripadla odškodnina. Končni znesek zaradi tajnosti poravnave ni znan, za materialno in nematerialno škodo je sicer zahtevala 480.000 evrov.

Madžarka je bila julija 2021 na počitnicah z možem, hčerko in nečakom, ko se ji je v Vintgarju zgodila nesreča. Utrpela je hudo poškodbo glave, v komi je bila več tednov, posledice so bile težke. Bila je logopedinja, zdaj pa poklica ne more več opravljati in je pri 56 letih invalidsko upokojena, navaja Dnevnik.

Zahtevala je skoraj pol milijona evrov

Turistka je tožila Republiko Slovenijo kot lastnico zemljišča, na katerem se je zgodila nesreča, javni zavod Triglavski narodni park (JZ NTP), na katerega območju se Vintgar nahaja, in Turistično društvo Gorje, ki je pobiralo vstopnino. Vsi trije naj bi bili solidarno odgovorni nesrečo, tožbeni zahtevek pa je znašal dobrih 480.000 evrov z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Obravnava tožbe na sodišču se je začela aprila s poravnalnim narokom. Odvetnik tožnice Anže Zalar je tedaj povedal, da so prejeli korekten poravnalni predlog, o katerem bo tožnica še razmislila. Zdaj je sodni spor madžarske turistke končan, za škodo, ki jo je utrpela, je prejela odškodnino. Njen znesek zaradi tajnosti poravnave sicer ni znan.

Kdo naj sotesko upravlja, vzdržuje in nadzira ter zagotavlja varnost obiskovalcev v Vintgarju je bilo dolgo odprto vprašanje. Pred začetkom letošnje sezone je bil po navedbah Dnevnika sklenjen dogovor, da sotesko upravlja JZ NTP, njen začasni skrbnik pa je Turistično društvo Gorje in z njim povezano podjetje Soteska Vintgar. Po dogovoru med njima je za nesreče odškodninsko odgovoren JZ NTP.

soteska Vintgar odškodnina Triglavski narodni park Turistično društvo Gorje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.