Priljubljeni radijski voditelj Robert Roškar se je soočil s svojim največjim življenjskim strahom in za otroke iz socialno šibkejših družin splezal na vrh 360 metrov visokega dimnika Termoelektrarne Trbovlje. Vzpon na najvišjo zgradbo v Sloveniji je bil izpolnitev obljube iz dobrodelne akcije Dežela junakov, a se je fizični izziv hitro sprevrgel v hudo psihološko dramo.

Za Roberta Roškarja, voditelja na Radiu 1, je bil že sam začetek podviga izjemno čustven, saj sta se pod vznožjem velikana od njega v solzah poslovila prestrašena starša. Roškar je povedal, da je bilo njegovi mami zelo težko sprejeti njegovo odločitev in ko je prejšnji teden napovedal svoj podvig, mu je jasno povedala, da se z njim ne strinja. A čeprav sta bila starša zaradi njegove odločitve prestrašena in jezna, sta ga danes zjutraj vseeno prišla podpret in poskrbela za čustven začetek njegovega največjega življenjskega podviga.

Višina je v Roškarju prebudila boleče spomine na otroštvo, ko je bil tarča posmeha in vrstniškega nasilja. Ta vzpon je tako postal njegov osebni dokaz, da ni več tisti prestrašeni, nemočni fant, iz katerega so se nekoč norčevali. Ko so noge postajale težke, ga je naprej gnala le misel na otroke v stiski, saj je bil prepričan, da je ves ta trud vreden, če bosta šla zaradi tega na morje vsaj dva otroka več.

Med vzponom so ga večkrat preplavila čustva. Foto: Instagram

Najhujša kriza ga je zadela tik pod vrhom, ko ga je ob pogledu v praznino zajel pristen napad panike. Sesedel se je na vmesni balkonček, jokal in v šoku priznal, da se počuti ujetega, ter da ne more umiriti dihanja. Pred najhujšim ga je rešila sodelavka Vesna Ban, ki mu je s pogovorom in spodbujanjem korak za korakom vrnila pogum.

S sodelavko Vesno na vrhu dimnika Foto: Instagram

Po urah nečloveškega napora je Robert Roškar vendarle dosegel vrh Evrope in izpolnil svojo obljubo. Ko se je v solzah olajšanja javil na Radio 1, je izjavil: "Ne čutim nobenega dela telesa. Ves čas sem potiho preklinjal." Sodelavka Vesna Ban pa je v smehu dodala: "Ponosna sva, vzhičena ... potem pa sem se spomnila, da morava še dol."

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