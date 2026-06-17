Razočarani turist po dopustu na Hrvaškem: "Nikoli več se ne bomo vrnili"

Hrvaška med češkimi turisti velja za eno najbolj priljubljenih poletnih počitniških destinacij. Vsako leto pa se oglasi vedno več turistov, ki se razburjajo nad tamkajšnjimi cenami in ki so trdno prepričani, da pri naših južnih sosedih ne bodo več dopustovali. Češki portal TN Nova je objavil zapis razočaranega Čeha, ki se je z dopusta na Hrvaškem vrnil zelo nezadovoljen.

Medtem ko so nekateri prepričani, da je počitnice na Hrvaškem še vedno mogoče rezervirati za razumno ceno, je vse več takšnih, ki takim trditvam nasprotujejo.

"Krožnik testenin je stal dvakrat toliko kot v Italiji"

Med njimi je turist iz Češke, ki je nedavno dopustoval na Hrvaškem, tamkajšnje cene pa so ga neprijetno presenetile. Svojo izkušnjo je delil na spletnem forumu Reddit, objava pa je naletela na številne odzive. Po poročanju češkega portala TN Nova je Čeh Hrvaško obiskal kot zadnjo državo svojega dlje časa trajajočega potovanja. Pred tem je bil v Italiji, Grčiji, Franciji in Španiji, najbolj nezadovoljen pa je bil prav pri naših južnih sosedih.

"Po več tednih, preživetih v Italiji, Grčiji, Franciji in Španiji, smo se odpravili še na Hrvaško, a se tja nikoli več ne bomo vrnili. Cene hrane, pijače in nastanitev so popolnoma nore," je zapisal v objavi. Najbolj negativno so ga presenetile cene v restavracijah, ki so po njegovih besedah dvakrat višje kot v Italiji. "Krožnik testenin je stal dvakrat toliko kot v Italiji, a niso bile niti približno tako dobre. Koktajli marsikje stanejo več kot 17 evrov, kozarec lokalnega rdečega vina pa devet ali deset evrov. Preprosto ne razumem," je zgroženo zapisal.

V svoji objavi je posebej omenil priljubljene turistične destinacije, kot so Split, Korčula in Dubrovnik, za katere pravi, da vse bolj spominjajo na najdražje evropske metropole. Čeprav je bil češki turist zelo oster glede cen, pa je pohvalil domačine: "Hrvaška je čudovita država, a najboljši del niso plaže ali hrana, temveč prebivalci. So neverjetno prijazni!"

Z zapisom češkega turista o vse višjih cenah so se strinjali številni uporabniki Reddita, medtem ko so nekateri zapisali, da se je Čeh ujel v klasično turistično past, saj je kljub vsemu še vedno mogoče najti restavracije in nastanitve po razumnih cenah.

Preberite še: