Nastaja največji digitalni navijaški špalir za Mateja Mohoriča

Ko gre za šport, Slovenci znamo stopiti skupaj. To se vsako leto znova pokaže ob največjih športnih dogodkih, ko slovenski športniki dobijo podporo z vseh koncev države. Tokrat navijaško energijo na edinstven način spodbuja tudi Eurospin Slovenija, ki je skupaj s kolesarjem Matejem Mohoričem zagnal zanimivo digitalno akcijo.

Pred vrhuncem letošnje dirke Tour de France nastaja prvi slovenski digitalni navijaški špalir, v katerem lahko navijači izrazijo podporo enemu izmed najprepoznavnejših slovenskih kolesarjev. Spletna stran navijaj.eurospin.si je v le nekaj dneh pritegnila veliko zanimanja, saj so uporabniki ustvarili špalir, dolg že več kot kilometer in pol ter poln zabavnih navijaških transparentov.

Navijaški transparenti z osebno noto

Posebnost akcije je, da lahko obiskovalci spletne strani navijaj.eurospin.si za podporo Mohoriču sami ustvarijo navijaški transparent. Pri tem jim pomaga ustvarjalna umetna inteligenca, ki njihova sporočila pretvori v vizualno podobo in jih umesti v skupni digitalni špalir. Med številnimi sporočili je mogoče zaslediti tako klasične navijaške vzklike kot tudi bolj hudomušne in osebne zapise. Eden izmed najpogostejših je preprost, a zgovoren poziv: Matej, požen'!. Vsak novi transparent prispeva k rasti vseslovenske digitalne navijaške skupnosti, hkrati pa sodelujoči vstopijo tudi v nagradno igro. Organizatorji so pripravili bogat nagradni sklad s kolesarsko tematiko, največ pozornosti pa zagotovo pritegne glavna nagrada: ogled zaključka Tour de France v živo na znamenitih Elizejskih poljanah v Parizu za dva srečna nagrajenca.

Foto: Eurospin Eko

Cilj je povezati navijače po vsej Sloveniji

V Eurospinu Slovenija poudarjajo, da želijo s projektom ustvariti prostor, v katerem se lahko združijo navijači iz različnih krajev Slovenije in skupaj podprejo vrhunski športni dosežek.

"Slovenci radi navijamo za svoje kjerkoli in kadarkoli; tik ob tekmovalni stezi, na tribunah ali pa z domačega kavča. Prepričani smo, da bomo skupaj z ustvarjenimi transparenti tlakovali številne kilometre špalirja, in upamo, da bodo ti motivirali Mateja pri vseh njegovih letošnjih izzivih," je povedal Jure Kumljanc, odgovoren za področje digitalnega marketinga v Eurospinu.

Pametno navijanje kot pomembno sporočilo akcije

Poleg podpore športnikom akcija izpostavlja tudi pomen odgovornega navijanja. Matej Mohorič, član ekipe Bahrain Victorious in ambasador Eurospina Slovenija, večkrat poudarja, da ima navijaška podpora velik vpliv na športnike, vendar mora biti izražena na spoštljiv način. Po njegovih besedah je navijaštvo pomemben del športne kulture, vendar mora temeljiti na pozitivnem vzdušju, športnem duhu in medsebojnem spoštovanju.

"Vedno pravim: pomembno je, da navijamo na pameten način: spoštljivo, glasno in pozitivno. Ker na koncu nas ravno to povezuje," poudarja Mohorič.

Spodbuda tudi za rekreativne športnike

Pri Eurospinu želijo ljudi spodbujati ne le k navijanju, temveč tudi k aktivnemu življenjskemu slogu. Poleg ponudbe izdelkov za športno aktivne posameznike so pred kratkim predstavili tudi svoj klub Strava, namenjen ljubiteljem kolesarjenja. V skupnosti si člani izmenjujejo nasvete za trening, spremljajo svoj napredek in sodelujejo v različnih športnih izzivih, kjer delijo dosežene rezultate ter se medsebojno motivirajo. Vsi, ki želijo prispevati svoj del navijaške energije in ustvariti lasten digitalni transparent za Mateja Mohoriča, lahko to storijo do 30. junija na spletnem naslovu navijaj.eurospin.si.

Foto: Eurospin Eko

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