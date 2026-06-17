Real Madrid ujel novo "veliko ribo"

Španski nogometni velikan Real Madrid, ki je pred kratkim potrdil novega trenerja, Portugalca Joseja Mourinha, je potrdil še prihod njegovega rojaka. Z madridskim klubom je dvoletno pogodbo podpisal 31-letni vezist Bernardo Silva.

Portugalec Bernardo Silva je po izteku pogodbe zapustil angleški Manchester City, s katerim je osvojil devetnajst lovorik, in se kot prost igralec preselil v Španijo, kjer je podpisal pogodbo do 30. junija 2028. Pred Cityjem je Silva igral še za Benfico in Monaco, kjer si je delil slačilnico tudi s Kylianom Mbappejem. S Francozom bo po novem sodeloval pri belih baletnikih.

Pred Silvo so Madridčani pripeljali tudi španskega bočnega branilca Marca Cucurello iz vrst londonskega Chelseaja. Po informacijah španskih in angleških medijev so Madridčani za 27-letnika odšteli 55 milijonov evrov, z bonusi pa lahko znesek naraste do 60 milijonov.