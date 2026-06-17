Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Sreda,
17. 6. 2026,
12.56

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Bernardo Silva Real Madrid poletni prestopni rok nogometna tržnica

Sreda, 17. 6. 2026, 12.56

1 ura, 8 minut

Nogometna tržnica (17. junij)

Real Madrid ujel novo "veliko ribo"

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Euro 2024 Portugalska Bernardo Silva | Bernardo Silva spada s Portugalsko na širši seznam kandidatov za naslov prvaka. | Foto Reuters

Bernardo Silva spada s Portugalsko na širši seznam kandidatov za naslov prvaka.

Foto: Reuters

Španski nogometni velikan Real Madrid, ki je pred kratkim potrdil novega trenerja, Portugalca Joseja Mourinha, je potrdil še prihod njegovega rojaka. Z madridskim klubom je dvoletno pogodbo podpisal 31-letni vezist Bernardo Silva.

Portugalec Bernardo Silva je po izteku pogodbe zapustil angleški Manchester City, s katerim je osvojil devetnajst lovorik, in se kot prost igralec preselil v Španijo, kjer je podpisal pogodbo do 30. junija 2028. Pred Cityjem je Silva igral še za Benfico in Monaco, kjer si je delil slačilnico tudi s Kylianom Mbappejem. S Francozom bo po novem sodeloval pri belih baletnikih.

Pred Silvo so Madridčani pripeljali tudi španskega bočnega branilca Marca Cucurello iz vrst londonskega Chelseaja. Po informacijah španskih in angleških medijev so Madridčani za 27-letnika odšteli 55 milijonov evrov, z bonusi pa lahko znesek naraste do 60 milijonov.

Antonio Rüdiger Real Madrid
Sportal Rüdiger podaljšal z Real Madridom
Marc Cucurella
Sportal Uradno: Cucurella je novi član Reala
Jose Mourinho
Sportal Real razjezil Atletico, Mourinhu se je uresničila velika želja!
Španija Nemčija Marc Cucurella 2024
Sportal Pestro v Londonu, Mourinhu se bo uresničila še ena želja
Bernardo Silva Real Madrid poletni prestopni rok nogometna tržnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.