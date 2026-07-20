Tisoči čakajo prvake sveta, te je najprej sprejel kralj #video

Svetovni nogometni prvaki iz Španije so se vrnili v domovino. V Madridu jih v večernih urah čaka sprejem, na paradi zmagovalcev naj b prvake z letošnjega mundiala v ZDA, Kanadi in Mehiki pozdravilo okoli milijon športnih navdušencev. Ti so že zavzeli mestne ulice. Glavni del sprejema bo na trgu Cibeles. Nogometaše in strokovni štab je najprej sprejela kraljeva družina.

Najboljši igralec mundiala Rodri ob prihodu v Madrid. Foto: Reuters Kapetan reprezentance Rodri je ob izstopu iz letala visoko dvignil pokal za velike zmagovalce nedeljske finalne tekme na stadionu MetLife v East Rutherfordu, kjer so Španci z golom Ferrana Torresa na začetku drugega podaljška premagali branilce naslova Argentince z 1:0 ter osvojili drugi naslov svetovnih prvakov po zmagoslavju v Južni Afriki 2010.

V ponedeljek zjutraj je glavna madridska avenija Castellana še vedno kazala sledi bučnega slavja. Cestišče je bilo prekrito s smetmi, praznimi pločevinkami piva in razbitim steklom. Nekateri navijači so po burnem praznovanju še vedno spali na pločnikih in klopeh, drugi so se šele vračali domov, medtem ko so komunalne službe že od zgodnjih jutranjih ur pripravljale traso za večerno parado. "Zavoljo praznovanja nisem veliko spal. Mislim, da smo po tako velikem zmagoslavju vsi imeli zelo kratko noč," je za španski radio RNE povedal madridski župan Jose Luis Martinez-Almeida.

Španske nogometaše je po prihodu v domovino najprej v palači Zarzuela sprejel španski kralj Felipe VI, nato pa v vladni palači Moncloa še predsednik vlade Pedro Sanchez.

Sledila parada zmagovalcev z odprtim avtobusom do trga Cibeles, tradicionalnega prizorišča športnih proslav španske reprezentance in madridskega Reala.